جميعة المحافظة على بيئة البحر الأحمر تتنازل عن حصتها بمشروع صمداي للصيادين‎

أكد عمرو علي المدير التنفيذي لجمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر ”هيبكا”تنازل الجمعية عن النسبة المالية المخصصة المقررلها من الدخل السنوي لزيارات السائحين لجزيرة “صمداي”، لصالح جمعية صيادين البحر الأحمر حيث تعادل

> هذه القيمة نسبة 30% من دخل الزيارات وتقدر بنحو مليون جنيه سنويا.

وأضاف علي أن هذه النسبة سيتم توزيعها كدعم مالي لصغار الصيادين خلال مواسم منع الصيد، وتخصيص تلك المبالغ كإعانات للصيادين بالبحر الأحمر، تعويضًا لهم عن فترات وقف الصيد، وضمان استدامة الثروة السمكية بالبحر الأحمر مما يضمن دخل لأسر الصيادين يسمح لهم بالتوقف عن الصيد في مواسم تفريخ الأسماك بالبحر الأحمر، مما يحقق هدفنا باستدامة التنوع البيولوجي للبحر الأحمر.

> وأوضح علي ان التبرع بحصة الجمعية من دخل صمداي بدا من يناير 2015، وسوف تستمر الجمعية في إدارة منطقة صمداي طبقًا للبروتوكول الموقع مع محافظة البحر الأحمر، وتتحمل الجمعية كل نفقات وأعباء إدارة صمداي وبرنامج الرصد البيئي وتركيب وصيانة نظام الشمندورات دون إخلال بأي من المسئوليات التي اختارت الجمعية تحملها من أجل الحفاظ على مواردنا وثرواتنا الطبيعية.