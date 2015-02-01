التحقيقات : قائد طائرة “إير آسيا” ترك مقعده قبل الحادث

أكد شخصان على اطلاع على التحقيق الذي يجري في حادث سقوط طائرة ركاب تابعة لشركة إير آسيا في البحر في ديسمبر، أن قائد الطائرة ترك مقعده للقيام بإجراء غير تقليدي، عندما فقد مساعده على ما يبدو السيطرة على الطائرة، وبعودة قائد الطائرة إلى مقعده كان الأوان قد فات لإنقاذ الطائرة.

ومن المرجح أن تركز التفاصيل التي تظهر عن اللحظات الأخيرة للرحلة 8501 الانتباه إلى حد ما على الصيانة والتدريب، على الرغم من تشديد المسؤولين الإندونيسيين علانية على أنه من السابق لأوانه التوصل لأي نتائج قاطعة.

وهوت الطائرة الإيرباص 320 في بحر جاوة، وهي في طريقها من مدينة سورابايا بإندونيسيا إلى سنغافورة في 28 ديسمبر، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 162 شخصا.

وكانت الطائرة تعاني من مشكلات في صيانة جهاز كمبيوتر رئيسي خاص بالطيران منذ أكثر من أسبوع. وأفاد شخص مطلع على الأمر بأن قائد الطائرة قاد نفس الطائرة بهذا الجهاز المشوش قبل أيام فقط من الحادث.

وقالت شركة إير آسيا إنها لن تعلق في الوقت الذي تجري فيه اللجنة الوطنية الإندونيسية لسلامة وسائل النقل تحقيقاتها.

وذكرت بلومبيرغ نيوز، أمس الجمعة، أنه بعد محاولة إعادة ضبط جهاز الكمبيوتر، سحب الطيارون جهاز قطع الدائرة الكهربائية لفصل الكهرباء عن الجهاز.

وأفادت روايات عن مصادر بأن الكابتن الإندونيسي إيريانتو هو من قام بهذه الخطوة، وليس مساعده الفرنسي الأقل خبرة ريمي بليسيل والذي كان يقود الطائرة حسب ما ذكرت جريدة البيان الإماراتية.