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فيلم “قناص أمريكا” تقترب إيرادته من 250 مليون دولار

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فيلم “قناص أمريكا” تقترب إيرادته من 250 مليون دولار فيلم “قناص أمريكا” تقترب إيرادته من 250 مليون دولار

 

إقترب فيلم “قناص أمريكا” من تحقيق إيرادا قياسيا يصل إلى 250مليون دولار امريكى، وهو من إخراج أسطورة السينما الأمريكية كلينت إيستود ،والذى ينافس بقوة للفوز بجائزة نقابة المخرجين الأمريكيين ،والمقرر الإعلان عنها يوم 7فبراير المقبل.

فيلم “قناص أمريكا”يحكي قصة”كريس كيلى ” أكثر القناصين شهرة في تاريخ الجيش الأمريكي الذي شارك في حرب الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة على العراق.

ويشارك في بطولة الفيلم برادلي كوبر، سينا ميلير ,وكايلى جنلر،ويتناول العمل المهمة التي كلف بها الجندي السابق في القوات الخاصة البحرية الأمريكية، كريس كايلي، لحماية الجنود الأمريكيين في العراق، وتمكن من قنص العديد من رجال المقاومة العراقية لدرجة تلقيبه بالأسطورة، بل ووصل الأمر إلى الإعلان عن جائزة بين العراقيين لمن يحضره حيا أو ميتا.
> يذكر ان أحدى المنظمات إتهمت الفيلم بالدعوة لكراهية حاملى الجنسية الأمريكية من المسلمين والعرب، وهو ما أشارت له “اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز” فى رسالة إلى مخرج الفيلم كلنت إيستوود، وبطله برادلي كوبر

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