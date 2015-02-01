أخبار عاجلة

كأس البرتغال: التحليل الفني لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش -
شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

كيري يسارع إلى إزالة الثلوج من أمام منزله بعد تغريمه 50 دولار

Google+ Print
كيري يسارع إلى إزالة الثلوج من أمام منزله بعد تغريمه 50 دولار كيري يسارع إلى إزالة الثلوج من أمام منزله بعد تغريمه 50 دولار

جون كيرى وزير الخارجية الامريكى

سارع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى الاستعانة بمجموعة من العمال لإزالة الثلوج من أمام منزله،وذلك بعد أن فرضت عليه السلطات المحلية في مدينة بوسطن غرامة قدرها 50 دولاراً،لعدم إزالته هذه الثلوج المتكدسة على جانبي منزله الفخم في حي “بيكون هيل”.

وكان عمدة مدينة بوسطن، مارتن والش، قد أصدر أخيراً قراراً يقضي بتغريم الأشخاص المتكاسلين عن إزالة الثلوج المتكدسة أمام منازلهم أو محلاتهم وشركاتهم.

وأكد الناطق باسم كيري، جلين جونسون، لصحيفة “بوسطن غلوب”، أن وزير الخارجية سيسدد الغرامة، مؤكداً أن العمال الذين استعان بهم انتهوا من عملهم في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي.

وكانت تقارير صحافية أميركية قد سلطت الضوء على تغيب كيري عن منزله منذ فترة من الوقت؛ لتعدد مهامه الدبلوماسية وآخرها التوجه للمملكة العربية لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بصحبة الرئيس الأميركي باراك أوباما حسب ما ذكرت جريدة البيان الإماراتية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية