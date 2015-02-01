كيري يسارع إلى إزالة الثلوج من أمام منزله بعد تغريمه 50 دولار

سارع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى الاستعانة بمجموعة من العمال لإزالة الثلوج من أمام منزله،وذلك بعد أن فرضت عليه السلطات المحلية في مدينة بوسطن غرامة قدرها 50 دولاراً،لعدم إزالته هذه الثلوج المتكدسة على جانبي منزله الفخم في حي “بيكون هيل”.

وكان عمدة مدينة بوسطن، مارتن والش، قد أصدر أخيراً قراراً يقضي بتغريم الأشخاص المتكاسلين عن إزالة الثلوج المتكدسة أمام منازلهم أو محلاتهم وشركاتهم.

وأكد الناطق باسم كيري، جلين جونسون، لصحيفة “بوسطن غلوب”، أن وزير الخارجية سيسدد الغرامة، مؤكداً أن العمال الذين استعان بهم انتهوا من عملهم في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي.

وكانت تقارير صحافية أميركية قد سلطت الضوء على تغيب كيري عن منزله منذ فترة من الوقت؛ لتعدد مهامه الدبلوماسية وآخرها التوجه للمملكة العربية السعودية لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بصحبة الرئيس الأميركي باراك أوباما حسب ما ذكرت جريدة البيان الإماراتية.