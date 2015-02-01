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تركيا تخترق المجال الجوي اليونانى .. ومقاتلات يونانية تعترضها

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تركيا تخترق المجال الجوي اليونانى .. ومقاتلات يونانية تعترضها تركيا تخترق المجال الجوي اليونانى .. ومقاتلات يونانية تعترضها

الطائرات التركية

دفع وزير الدفاع اليوناني القومي الجديد إلى إرسال طائراته العسكرية على وجه السرعة، بعد أن حلقت طائرات تركية فوق جزر غير مأهولة متنازع عليها.

وأفادت وزارة الدفاع اليونانية أن مقاتلات تركية دخلت المجال الجوي اليوناني واعترضتها مقاتلات يونانية، بينما كان وزير الدفاع اليوناني وقادة عسكريون ينتقلون بطائرة هليكوبتر إلى جزر إيميا، لرمي أكاليل من الزهور في ذكرى ثلاثة ضباط يونانيين قتلوا في مكان قريب جراء تحطم طائرة الهليكوبتر التي كانت تقلهم قبل 19 عاماً.

وتقع إيميا المعروفة باللغة التركية باسم كارداك، على بعد سبعة كيلومترات فقط من الساحل التركي. وتتنازع اليونان وتركيا السيادة على هذه الجزر، وكادت الأمور تصل في العام 1996 إلى حد اندلاع حرب حسب ما ذكرت موقع جريدة البيان الإماراتية.

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