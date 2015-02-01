رئيس فرنسا يمنح الأميرة المغربية لالة مريم وسام العرش لممثلى الديانات السماوية

منح الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند وسام العرش لممثلى الديانات السماوية الثلاثة “الإسلام _المسيحية_اليهودية” فى فرنسا والمغرب ،إلى الأميرة لاله مريم شقيقة ملك المغرب محمد السادس.

> وقال وزيرة الثقافة الفرنسى جاك لانغ فى الإحتفال الذى حضرة بالمغرب بالنيابة عن اولاند ،وألقى خلالها رسالته التى يقول فيها. نحتفل اليوم بتمسكنا بالقيم المشتركة عبر تقليد الأميرة لالة مريم وسام العرش لممثلي الديانات الثلاث في فرنسا والمغرب.

> وص اولاند عودة التعاون القضائى بين فرسنا والمغرب بداية من امس السبت ،بانه عودة للصداقة ، مؤكدا انه حدث بالغ الأهمية .

> وكانت المغرب وفرنسا قد إستأنفا تعاونهما القضائي، أمس، بعد أن ظل معلقا لمدة عام، وذلك على إثر أزمة دبلوماسية حدثت بين البلدين، نتيجة حوادث مسيئة تعرض لها مسؤولون مغاربة كبار في باريس.