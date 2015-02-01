سفير المغرب بالقاهرة : التاريخ يشهد بمتانة العلاقة بين مصر والمغرب

أكد السفير المغربي لدى القاهرة سعد العلمي أن التاريخ يشهد بمتانة العلاقة بين البلدين التي ترجع جذورها لآلاف السنين ولم يكن لتعاقب الحقب إلا أن يزيدها متانة.

جاء ذلك في كلمة للسفير المغربي في ندوة أقيمت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حضرها سفير مصر لدى المغرب أحمد إيهاب بهاء الدين.

وقال العلمي، “إن التوجه نحو المستقبل يفرض على البلدين الشقيقين بناء شراكة استراتيجية تمتد إلى مختلف الميادين وتأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي يشهدها العالم مما يعرفه محيطنا الأفريقي والعربي من تطورات”.

من جانبه، أكد سفير مصر لدى المغرب أحمد إيهاب بهاء الدين أنه لم يشعر بغربة طيلة إقامته بالمغرب .. مشيرا إلى أنه زار مدنا مغربية كثيرة وجد فيها محبة وترحابا.

وقال بهاء الدين إن “العلاقات التاريخية بين البلدين لها خصوصيتها وعبقها وهناك سمات مشتركة وكتب وثقت هذه العلاقات وبين ما يجمع بين مصر والمغرب نسب يرجع إلى تاريخ طويل والمصاهرة بين الشعبين المصري والمغربي كثير من الأسر المصرية لها أصول مغربية واسر مغربية لها أواصر مغربية”.

وأضاف، “هناك تواصل إسلامي بين البلدين والموقع فيه كثير من التماثل .. كانت مصر مركزا يلتقي فيه حجاج شمال أفريقيا للقاء الحجاج المغاربة الذين ذهبوا إلى أماكن ومساجد في القاهرة يترددون عليها وكانت حينها تسود مصر انتعاشة علمية بسبب حرص المغاربة لحضور الدراسة من مشايخ الأزهر، وهناك أسماء كثيرة مغربية للأماكن في مصر، الإرث المغربي الروحي ماثل في مصر مثل التصوف والعمارة.. طبيعة المجتمع المصري أن الشعب يعمل بالزراعة في مقابل اشتغال المغاربة بالتجارة”.

وأردف قائلا، “المغرب كان له دور في مساندة مصر في حرب أكتوبر وكان محمد السادس داعما لخريطة الطريق ومن أوائل المهنئين للرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا “يجب علينا اكتشاف الكنوز والتراث المغربي نحن نستفيد بما لديهم من تمايز اتفقنا على تنظيم أسبوع ثقافي للمغرب في مصر وأسبوع للسينما المغربية”.

ودعا سفير مصر لدى المغرب، الإعلام المصري والمغربي إلى التنبه إلى طبيعة العلاقة والحفاظ عليها وتقدير قيمة الكلمة لأن ما يجمع الشعبين الكثير .. منوها منوها إلى ضرورة أن يكون الإعلام وسيلة لتقارب الشعبين.

أ ش أ