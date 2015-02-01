مسلم : الرئيس لم يطالب الإعلام بحظر النشر .. وأكد على تحمل المسؤولية الوطنية

قال الكاتب الصحفي، محمود مسلم رئيس تحرير المصري اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه اليوم بمسرح الجلاء، تحدث بشكل مفتوح في عدة قضايا.. مؤكدا أن حادث العريش الإرهابي لن يتكرر مرة أخرى.

وأضاف مسلم خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد أن “الرئيس قال للجيش والشرطة خذوا بثأركم ولن أكبل أياديكم”,كما قال الرئيس إن شيماء الصباغ ابنتي,مشيرا إلى أن وزير الداخلية وعد بمحاسبة أي ضابط أو رجل شرطة ثبت في حقه الاتهام بمقتل شيماء الصباغ.

وأوضح أن الرئيس السيسي حول الوضع الاقتصادي مؤكدا أن الحل هو المزيد من الاستثمار في البلاد.

وحول حواره مع عدد من السياسيين قال مسلم إن الرئيس السيسي داعب حمدين صباحي وكان سعيدا بوجوده، وقال له “ربنا بيحبك أنك مش مكاني”.

وأكد رئيس تحرير المصري اليوم أن الرئيس السيسي أعاد الاصطفاف الوطني في لقاء اليوم مع رؤساء الأحزاب والإعلاميين ورجال القوات المسلحة والجيش.

وأكد أن الرئيس طالب الإعلام بمراعاة الظروف الصعبة وأنه لا يطالب من أحد حظر النشر.. مذكرا الإعلاميين بما حدث في فترة حرب الاستنزاف حيث كانت الصحف تمتنع من نفسها عن ذكر أعداد الشهداء والقتلى مراعاة للروح المعنوية العامة للأفراد والجنود.. مشيرا إلى أن السيسي طالب أن نكون يدا واحد وأن مسؤولية الحكم ثقيلة.

كما تحدث الرئيس للكاتب عبدالله السناوي موجها له رسالة أن المصريين غير منقسمين,وتابع قائلا: الرئيس السيسي أكد أن افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس المقبل.

كما قال مسلم إن الرئيس السيسي نفى حدوث تقصير أمني في الهجمات الإرهابية بشمال سيناء الخميس الماضي.