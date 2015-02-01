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رئيس وزراء فرنسا : باريس يجب أن تساعد اليونان على البقاء في منطقة اليورو

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رئيس وزراء فرنسا : باريس يجب أن تساعد اليونان على البقاء في منطقة اليورو رئيس وزراء فرنسا : باريس يجب أن تساعد اليونان على البقاء في منطقة اليورو

مانيول فالس

أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانيول فالس أن بلاده يجب أن تساعد اليونان على الوفاء بالتزاماتها وتشجيعها على البقاء في منطقة اليورو.

وقال فالس – في تصريح اليوم الأحد – إن دور بلاده هو تشجيع الشعب اليوناني بشكل سيادي على الوفاء بتعهداته في إطار القواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي، مؤكدًا ضرورة احترام وفهم اختيار الشعب اليوناني الذي عانى من الأزمة الاقتصادية وقسوة التقشف الذي فرض عليه ، فقرر بشكل سيادي أن يسند المسؤوليات إلى اليسار.

وأضاف، “الكل يعي أن سياسات التقشف العقابية لا يمكن أن تمثل مشروعا للاتحاد الأوروبي”، مؤكدًا ضرورة مواصلة محاولات الإقناع بأن النظريات والمقترحات التي يدافع عنها الرئيس أولاند لا غنى عنها حتى تخرج أوروبا من مستوى نمو ضعيف للغاية و معدلات بطالة مرتفعة بشكل مأساوي”.

وكان وزير المالية الفرنسي ميشال سابان قد صرح اليوم قبل لقائه بنظيره اليوناني يانيس فاروفاكيس بأن بلاده لن تسقط ديون اليونان لها ، وقال “يمكنا الحديث عن تأجيل، عن تخفيف ولكننا لن نلغي (الديون)”.

أ ش أ

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