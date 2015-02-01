استمرار المعارك بين وحدات الحماية الشعبية وداعش بريف حلب السورية

تمكنت وحدات من الجيش من تدمير جرافة كان يستخدمها مسلحو “جبهة النصرة” في تحصين مواقعهم قرب بلدة الحميدية المحيطة بمطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين، في ذات الوقت الذي قتل فيه المدعو “أبو معاذ الجزائري” أحد القادة العسكريين فيما يعرف بـ “لواء الفاتحين” على يد مسلحي “جبهة النصرة” في بلدة تحتايا بريف إدلب الجنوبي فضلاً عن إيقاع عدد آخر من المسلحين قتلى وجرحى إلى جانب تدمير آلياتهم وأسلحتهم التي كانت بحوزتهم.

واستمرت المعارك بين وحدات الحماية الشعبية من طرف ومسلحي “داعش” من طرف آخر في قرية ايدق الواقعة على طريق حلب والتي تبعد 7 كم جنوب مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي وفي قرية تل حاجب شرقي المدينة الأمر الذي أدى إلى تدمير آلية رباعية الدفع ومقتل وجرح عدد من مسلحي “التنظيم”.

بينما قالت مصادر “معارضة” أن ما تسمى “حركة أحرار الشام الاسلامية” قامت باطلاق سراح قائد ما يسمى “كتائب الفاروق” المدعو “سعيد نصر الله” بعد اعتقاله منذ 15 يوماً في بلدة قلعة المضيق في ريف حماه، مع العلم أن البلدة كانت قد شهدت خلال الفترة الماضية خروج مظاهرات تطالب “أحرار الشام” بالإفراج عن المدعو مسلحي “كتائب الفاروق” المختطفين لديها.

فيما أقدم عناصر لـ “داعش” باعتقال 8رجال وشبان من بلدة عياش بالريف الغربي لمدينة دير الزور بتهمة إخفاء السلاح وعدم تسليمه لـ “داعش” واقتادوهم الى أحد مقار “التنظيم”, فضلا عن قيام “داعش” باعتقال المدعو “ابراهيم خليل الحيوان” الملقب “أبو عبيدة الليدارت اشتباكات بين الجيش العربي السوري والمجموعات المسلحة على جبهة حي كرم الطراب في حلب ترافقت مع استهداف الطيران الحربي السوري لتجمعات المسلحين في حي الجزماتي، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات في الجبل الغربي لمدينة الزبداني بريف دمشق وفي حي جوبر شرقي العاصمة دمشق وحي المنشية في مدينة درعا ومحيط بلدة عتمان في ريف درعا وفي منطقة السطحيات في ريف حماه الغربي ومحيط جبل عزان في ريف حلب الجنوبي ومنطقة البريج بالمدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب ومنطقة السبع بحرات في حلب القديمة وعلى أطراف حي الراشدين غربي حلب ومحيط مدينة تلبيسة في ريف حمص ومحيط مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب، في ظل تدمير عدة تجمعات لمسلحي “جبهة النصرة” في منطقة الدوحة وقرية أم باطنة في ريف القنيطرة وفي بلدة الجيزة بريف درعا وكل من الرويضة والقسطل والرميلة بالريف الشرقي لحماه وفي حي سليمان الحلبي قرب ثكنة هنانو شرقي حلب وفي منطقة الطيبة في ريف دمشق الغربي.

فيما كثف الجيش من عمليات استهدافه لمناطق انتشار المجموعات المسلحة في مدينة الزبداني وفي مدينة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق وفي انخل وعقربا وابطع وداعل والمزيريب واليادودة وطفس والحي الشرقي من مدينة بصرى الشام بريف درعا، في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات بين وحدات الجيش من طرف ومسلحي “جبهة النصرة” من طرف آخر في مدينة بصرى الشام وفي الجهة الجنوبية من بلدة عتمان بريف درعا.

ودمر مسلحون مجهولون سيارة تابعة لما يسمى “الشرطة الحرة” في مخفر أورم الكبرى في ريف حلب ما أسفر عن مقتل 3 مسلحين بداخلها واصابة الرابع، بينما قام ما يطلق عليه تنظيم “داعش” منذ يومين بمنع نقل المواد الغذائية الى المناطق المحاصرة في كل من الجورة والقصور في مدينة دير الزور حسب ما ذكر مركز الإعلام الإلكترونى فى وزارة الإعلام السورية.