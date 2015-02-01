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ذعر بين المواطنين بسبب حقيبة سفر تركت أمام كنيسة الفرنسيسكان بالأقصر

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ذعر بين المواطنين بسبب حقيبة سفر تركت أمام كنيسة الفرنسيسكان بالأقصر ذعر بين المواطنين بسبب حقيبة سفر تركت أمام كنيسة الفرنسيسكان بالأقصر

تسببت حقيبة سفر تم تركها فوق إحدي السيارات الملاكي بالبارك الخاص بمعبد الأقصر الفرعوني  أمام كنيسة الفرنسيسكان ، اليوم الأحد، الذعر بين سكان المنطقة .

تلقي اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر إخطارا من ضباط قسم شرطة الاقصر يفيد بورود بلاغ من احد المواطنين بوجود حقيبة متروكة فوق إحدي السيارات الملاكي يشتبه في احتوائها علي مواد متفجرة بالبارك الخاص بمعبد الأقصر أمام كنيسة الفرنسيسكان مباشرة .

وانتقل خبراء المفرقعات وسيارات الحماية المدنية وعربات الإسعاف الي موقع البلاغ وتم فرض كردون أمني حول المنطقة كما تم إغلاق طريق شارع معبد الأقصر وتحويل مسار السيارات الي طريق الكورنيش .

وبفحص الحقيبة وفتحها بواسطة جهاز المفرقعات تبين خلوها من أي مواد متفجرة وتم تمشيط المنطقة من خلال سيارة المفرقعات والكلاب البوليسية للتأكد من عدم وجود أي متفجرات.

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