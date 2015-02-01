أخبار عاجلة

كأس البرتغال: التحليل الفني لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش -
شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أمل علم الدين تسعى قضائيا إلى اعتراف تركي بالمسؤولية عن “مذابح الأرمن”

Google+ Print
أمل علم الدين تسعى قضائيا إلى اعتراف تركي بالمسؤولية عن “مذابح الأرمن” أمل علم الدين تسعى قضائيا إلى اعتراف تركي بالمسؤولية عن “مذابح الأرمن”

أمل علم الدين

ترافعت المحامية البريطانية أمل علم الدين في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان،باعتبارها تمثل مصالح أرمينيا، التي تطالب تركيا بالاعتراف بـ “المذابح التي ارتكبتها في حق الأرمن”.

وترافعت المحامية في ستراسبورغ في القضية المسماة “دوغو بيرينتشيك ضد سويسرا”، علما أن رابطة “سويسرا-أرمينيا” تطالب بإدانة “المتطرف القومي التركي دوغو بيرينتشيك”الذي ينكر المذابح في حق الأرمن، وتطالب بإدانته بتهمة “التمييز العنصري”.

ودانت المحامية اللبنانية الأصل في مرافعتها الأطراف المعارضة للاعتراف الدولي بمذابح الأرمن على يد الأتراك في مطلع القرن الماضي، واصفة إياهم بالمنافقين وبأن أعذارهم واهية، مشيرة إلى أنه “من المستحيل التشكيك في حقيقة المذابح التي نالت من الأرمن قبل قرن من الزمن”، مشددة على حق أرمينيا بقول كلمتها في المحكمة.

يُذكر أن البت بهذه القضية بدأ في عام 2005 واستمر على فترات متقطعة، شهدت تصريحات السياسي التركي دوغو بيرينتشيك، قال في إحداها إن “المذبحة في حق الأرمن في الامبراطورية العثمانية كذبة دولية”، ما دفع رابطة “سويسرا-أرمينيا” إلى تقديم دعوى ضد بيرينتشيك.

في عام 2007 دانت محكمة لوزان اسويسرية دوغو بيرينتشيك بتهمة “التمييز العنصري”، لكن السياسي التركي تقدم بدعوى في العام التالي في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، واتهم السويسرية بـ “انتهاك الحق في حرية التعبير”، فحصل على حكم لصالحه في عام 2013، لتستأنف سويسرا في هذا القضية في مارس/آذار 2014.

من جانبها عقبت المحامية أمل الدين على استخدام بيرينتشيك مصطلح “حرية التعبير” ضد سويسرا بقولها إن هذا “نفاق”، مشددة على أنه “يُعرف عن تركيا عدم اعتمادها هذا المبدأ الديمقراطي”.

هذا ومن المقرر أن يصدر الحكم خلال فترة تتراوح ما بين 6 و8 أشهر حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا