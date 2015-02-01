السبسي يطالب بالدفاع عبر كل الوسائل القانونية عن حقوق الرياضة التونسية

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، معز السيناوي، إنه إثر مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي خاضها المنتخب التونسي مساء أمس “السبت” ضد منتخب البلد المنظم غينيا الاستوائية وما صاحبها بها من أحداث، اتصل الرئيس الباجي قائد السبسي، برئيس البعثة التونسية إلي نهائيات الكأس الإفريقية، وديع الجرئ، بغرض “الاطمئنان علي أحوال البعثة التونسية المتواجدين بمدينة باتا بغيتيا الاستوائية”.

وأضاف الناطق – حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء – أن الرئيس قائد السبسي طلب من وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم “إبلاغ عناصر المنتخب الوطني تقديره لما بذلوه من جهد وما برهنوا عليه من عزيمة من أجل تشريف سمعة تونس والرياضة التونسية، رغم ما تعرضوا له من عقبات غير رياضية مؤسفة”.

وأوضح أن قائد السبسي طلب من رئيس بعثة المنتخب إلى غينيا الاستوائية “العمل عبر كل الوسائل الرياضية والقانونية على الدفاع عن حقوق الرياضة والرياضيين التونسيين في المسابقات الإفريقية، حتى لا يُهضم جانب تونس في أي من المحافل الرياضية”.

يذكر أن وديع الجريء كان قد أعلن، اليوم الأحد، عن تقديم استقالته من لجنة مسابقة كأس إفريقيا للأمم احتجاجا على “المظلمة التحكيمية الصارخة” التي تعرض إليها المنتخب الوطني التونسي مساء أمس السبت والتي حرمته من ترشح مستحق إلي المربع الذهبي، بعد أن احتسب حكم المباراة ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح غينيا الاستوائية في الدقيقة 91 من زمن المباراة لتحقيق التعادل مع تونس بهدف لكل منهما ثم يضيف فريق البلد المنظم هدفا ثانيا في الوقت الإضافي.

أ ش أ