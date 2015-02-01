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فنزويلا : التدخل الخارجي في الشؤون السورية يعتبر انتهاكاً للقانون الدولى

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فنزويلا : التدخل الخارجي في الشؤون السورية يعتبر انتهاكاً للقانون الدولى فنزويلا : التدخل الخارجي في الشؤون السورية يعتبر انتهاكاً للقانون الدولى

سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة

أكدت فنزويلا مجدداً رفضها للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لسورية مؤكدة أن دعم التنظيمات الارهابية المسلحة فيها يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وأن المبادرات السياسية والحوار هما السبيل الوحيد لحل الأزمة فيها.

ودعا سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة رافائيل راميرس خلال الاجتماع الذي عقدته هيئة الأمم المتحدة لتلخيص عمل الهيئة مجلس الأمن الدولي إلى حل الصراعات المختلفة في العالم بطريقة سلمية ودون تدخل أجنبي. وعلى صعيد أخر طالب راميرس بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967.

معرباً عن أمل بلاده في أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن مشيراً إلى أن استمرار الازمة في هذا البلد سيشكل سيناريو ملائم للأنشطة الإرهابية لتنظيم القاعدة.

وشدد راميرس على أن فنزويلا وبعد حصولها من بداية كانون الثاني على مقعد عضو غير دائم في مجلس الامن الدولي ستعمل على التزامها بالتعددية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية واحترام سيادة الدول الأعضاء حسب ما ذكرت وزارة الإعلام السورية.

 

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