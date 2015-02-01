في أول حلقة للعروض المباشرة من "أرابز غوت تالنت": ياسمينا تفوز على أحلام بالضربة القاضية

حدثان لافتان خيّما على أجواء الحلقة الأولى من العروض المباشرة من برنامج "أرابز غوت تالنت"، في موسمه الرابع؛ الحدث الأول تمثّل بالظهور العلني والأول للفنان أحمد حلمي بعد رحلة مرضه وشفائه من السرطان. و لم يتمكن حلمي من تجاوز حزنه والخروج من حالة الوجع التي سيطرت خلال الحلقة، برغم من ترحيب الجمهور به، بسبب الأحداث الأليمة التي شهدتها سيناء خلال اليومين الماضيين، حتى أنه أشار إلى أنه كان سيعتذر عن الحضور، وبكى بحرقة عندما عبّر عن استيائه لما يحصل في مصر، فيما لم تنجح محاولات نجوى أو ناصر من تعديل"مزاجه". أما الحدث الثاني فتمثّل بحصول المشتركة ياسمينا على أعلى نسبة تصويت، وانتقالها إلى المرحلة النهائية والمنافسة على اللقب.

ياسمينا، نجحت بفضل تصويت الجمهور الذين حكموا على أنها الأفضل، أن تفوز على الفنانة أحلام بالضربة القاضية، عندما غنّت بصوت رخيم وإحساس عالٍ، رائعة أم كلثوم "ألف ليلة وليلة". ياسمينا توجهت إلى أحلام قائلة "سوف اقنعك بي"، رداَ على التغريدة التي طالتها بها عندما كتبت عبر "تويتر" : "ياسمينا تغني بصوت مستعار". تغريدة، أدخلت أحلام يومها في "إشتباكات" مع أكثر من فنان وإعلامي وملحن، وجعلتها هدفاً للانتقاد والهجوم على مواقع التواصل، وربما تسبب هذا الأمر بانضمام ياسمينا إلى قائمة "خصماتها".

وكأن الهجوم على أحلام لم يكن كافياً طوال الفترة الماضية بسبب ياسمينا، فهو انسحب أيضاً، خلال البرنامج وبطريقة مباشرة وغير مباشرة على تعليقات لجنة التحكيم. نجوى كرم ردّت على أحلام عندما قالت لـ ياسمينا لا تسمعي إلى الانتقادات، وأضافت: "صوتك من راسك وتلت ونص" للتأكيد أن صوتها ليس مستعاراً، أما أحمد حلمي فقال لـ ياسمينا: "مش فارقة معي، حتى لو كان مستعار. صوتك عاجبني"، مما جعل نجوى ترد على حلمي أنا فارقة معي، الأصلي أصلي والمستعار مستعار"، فعاد أحمد حلمي إلى القول"أنت ممتازة! أنا مالي سواء كان الصوت مستعار أو مش مستعار"، بينما علّق علي جابر: "أنت نجمة منذ الآن. ويا ريت أحلام تشوف قديش إنت عظيمة" ، بينما قال ناصر القصبي: "توقف الناس عند تجربة ياسمينا والقول عن صوتها "شو هالصوت"، أكبر دليل على أنك وصلت إلى الناس"، هنا تدخلت نجوى مجدداً ووجهت كلامها إلى ياسمينا قائلة: "حافظي على خجل الواثق ولكن بعيداً عن الوقاحة، ولا تدعي الغرور يصيبك لكي تستمرين في النجاح".

إلى جانب ياسمينا، إنتقلت الصديقتان "كارن وتلما"، إلى مرحلة النهائيات أيضاً، بعد حصولهما على أصوات أحمد حلمي وناصر القصبي، بينما فضّل علي جابر أن يعطي صوته إلى الثنائي "عمر وكلوديا"، وقال: " قلبي مع كارن وتلما وعقلي مع عمر وكلوديا، وبيني قلبي وعقلي أنا أختار عقلي".

في المقابل، خذل الجمهور باقي المشتركين الذي دخلوا المنافسة في أولى حلقات العروض المباشرة، وهم "Siraj Band"، و"حركة وتر"، و"سوفيان"، و‏‏"ممدوح المرزوقي"، وحسين الدرويش" على الرغم من أن البعض منهم كان مذهلاً في العروض التي قدمها، بينما لم ينجح البعض الآخرون في الحصول على مديح أعضاء لجنة التحكيم.

"حركة وتر" قدمت أداءً متواضعاً لم يحظ بتقدير اللجنة، وسفيان أُتهم بالتكرار ولم يتمكن من تقديم الجديد عمّا قدمه قي حلقة الاختبارات، في المقابل كان المديح من نصيب "Siraj Band" التي أثنت اللجنة مجتمعة على أدائه، ومثلها حسين الدرويش الذي تميز بتمثيله الصامت الذي يعتمد على الحركة والإيماء.

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