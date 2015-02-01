مشتركة "أرابز غوت تالنت" تشعل حرب "توتيرية" بين أحلام وجمهور نجوى

كانت الفقرة الغنائية لمشتركة برنامج "أرابز غوت تالنت"، ياسمينا، ليلة أمس، كافية لإشعال الحرب "التويترية" بين الفنانة أحلام وجمهور الفنانة نجوى كرم، خصوصاً بعد أن نشرت أحلام تغريدة في وقت سابق، اعتبرت فيها أن صوت ياسمينا مستعاراً.

وبعد انتهاء الحلقة، نشرت أحلام تغريدة على "تويتر"، استغربت فيها كلام نجوى في الحلقة فكتبت: "والله ماعندي شي ضدها بس اذا نجوى كرم تقول هالكلام كارثة للأسف"، ليبدأ بعدها الهجوم عليها من قبل جمهور نجوى، فاعتبرها البعض أنها افتعلت هذه الحرب من أجل الحصول على ضجة إعلامية، مؤكدين أنها سقطت في نظرهم، مشيرين إلى أن نجوى حافظت على مكانتها، ولم ترد على كل الانتقادات، كما دعوا أحلام إلى ترك الناس بحالهم.

أما أحلام فكانت تغريداتها قاسية على منتقديها، وسخرت منهم فكتبت: "ياعمري يا جمهور نجوى لِسَّه سهرانين يسبوني بس لأني قلت صوت وحدة من المشتركات ما عجبني ههه صحيح جمهور ولا أروع الله يوفقكم بصراحه ههه"، وأضافت: "أقول لهدرجة رأيي يعمل زلازل وحتى وأنا في بيتنا".

من جهة آخرى، أكدت أحلام أنها تحب نجوى وتحترمها فعلّقت: "مهما اختلفت الأراء تبقى نجوى كرم الفنانة الأقرب لقلبي والاختلاف في الرأي لايفسد الود"، وأكدت أنها كانت لتحترم رأي نجوى إذا أبدته بأداء أحد مشتركي "أراب أيدول"، مغردةً:"للأسف لو نجوى علقت على صوت واحد من مشتركين "أرب أيدول" أنا وجمهوري راح نحترم رأيها للأسف مصدومة من جمهورها مع إنهم يعرفون حبّي لها".

وفي إطار السخرية أيضاً، اعتبرت أحلام أن رأيها هو السبب في إثارة الضجّة الإعلامية حول البرنامج معلقةً:"وعلى فكرة لو أنا ما علقت على صوت ياسمينا لما كان حصلت على كل هلضجة الاعلامية إذاً عليها هي واللجنة شكري ههه"، وطلبت ممازحةً من قناة الـMBC توجيه لها كتاب شكر فكتبت: "أصلاً أبي كتاب شكر من mbc على مشاركتي الفعالة في البرنامج".

كما دافع جمهور أحلام عن فنانتهم، مؤكدين من جهتهم، أنها السبب في إثارة هذا الضجة الإعلامية، حتى أنه وصل مع البعض إلى اعتبار أن ياسمينا ستفوز باللقب في البرنامج بسبب الهجوم على أحلام، فكتبت إحدى معجبات أحلام:"أتوقع لو تفوز ياسمينا راح يكون السبب الأساسي لفوز ياسمينا هو أحلام من بعد كل هالحوار والهجوم على أحلام".

كما اعتبر آخر أن صوت ياسمينا لا يستحق كل هذا المديح من نجوى، متهماً المشتركة بأنها مدعومة من الخارج فعلّق: "توي سمعت صوت ياسمين، مدح نجوى كرم لهذا الصوت ماله إلا تفسيرين فقط، إما البنت مدعومة من برا أو أن نجوى ماتعرف تفرق بين النشاز والعربة".

والملفت في الأمر أنه في ظل هذه الإنتقادات وتعليقات المد والجزر، نشرت أحلام تغريدة وجهتها إلى كل أعضاء لجنة "أرابز غوت تالنت" قالت لهم أنها تحبهم، ليرد عليها علي جابر: "وأحنا نحبك".

من جهتها، نجوى كرم لم ترد على كل هذه التعليقات، واكتفت بنشر تغريدة تسأل فيها جمهورها عن رأيهم بـ"اللوك" الذي ظهرت فيه في الحلقة الأولى المباشرة.

وكانت هذه الحرب الكلامية قد بدأت، بعد أن انتهت ياسمينا من غناء أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم في البرنامج، فعلّق كل أعضاء اللجنة على أداءها، فيما كانت تعليقاتهم موجهة إلى أحلام بطريقة غير مباشرة، فنجوى أكدت أن صوت المشتركة أصلي وليس مستعاراً، أما أحمد حلمي فقال لها إنها ممتازة، ليكون تعليق علي جابر موجهاً بشكل مباشر إلى أحلام فقال: "أنت نجمة منذ الآن. ويا ريت أحلام تشوف قديش إنت عظيمة"، بينما علّق ناصر القصبي: "توقف الناس عند تجربة ياسمينا والقول عن صوتها "شو هالصوت"، أكبر دليل على أنك وصلت إلى الناس".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي