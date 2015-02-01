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خالد الصاوي يتورط في خبر وفاة جميل راتب

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خالد الصاوي يتورط في خبر وفاة جميل راتب خالد الصاوي يتورط في خبر وفاة جميل راتب

الأحد 01-02-2015 19:23

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، خبر يفيد بوفاة الفنان المصري جميل راتب، لتبدأ التعليقات الداعية له بالرحمة والمغفرة، حتى ذهب البعض إلى سرد أعمال الفنان، معبّرين عن حبهم له، مسترجعين تاريخه الفني.

"سيدتي نت" من جهتها، اتصلت بالفنان سامح الصريطي، وكيل نقابة الممثلين، فأكد أن الخبر ما هو إلا شائعة، داعياً لجميل راتب بطول العمر والصحة.

والجدير ذكره، أن الفنان خالد الصاوي، قد تسبب في انتشار الخبر على نطاق واسع، حيث كتب على حسابه الخاص في موقع "فيس بوك": "تنعي أسرة مكتب خالد الصاوي الفنان الكبير جميل راتب الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته".

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سيدتي