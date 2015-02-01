هذه حقيقة اعتزال كندة علّوش للتمثيل !

نفت مصادر مقرّبة جدّاً من النجمة السورية كندة علوش ما تداولته وسائل إعلاميّة حول قراراها باعتزال الفن.

وأكّدت المصادر لـ "سيدتي نت"، أنّ كل ما تداوله الصّحافة بخصوص هذا الموضوع عار عن الصّحة، سيّما أنّ كندة تتابع حالياً تصوير مشاهدها بمسلسل جديد في مصر، إضافة لانتهائها منذ فترة قصيرة من تصوير مشاهدها في الفيلم المصري "بتوقيت القاهرة"، هذا عدا عن ارتباطها بعدّة مشاريع لاتزال قيد التّحضير".

وكانت وسائل إعلاميّة تداولت مؤخّراً أخباراً تفيد بأنّ كندة ستعتزل التمثيل حفاظاً على خصوصية حياتها، وبسبب الضغط الكبير الذي تعيشه في هذه المهنة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي