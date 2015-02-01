نجوى كرم وعلي جابر يردان على أحلام بعد انتقادها للجنة

دبي- صباح جميل

في الحلقة الأولى، أمس من الموسم الرابع من برنامج Arab Got Talent، قدمت المتسابقة الشابة المصرية ياسمينا العلواني جزءاً من أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم، فحصلت على إعجاب لجنة التحكيم، وأشادت بها وبقوة صوتها، حيث وقفت نجوى تصفق لها بشدة قائلة "ياريت كان في باظ ألماظ كنت عطيك إياه" وأضافت بحماس "أول شيء أريد أن أخبرك به كوني واثقة منها، وأنتي على كفالتي، الخطية برقبتي أن صوتك من راسك وتلت ونص صوتك منّو مستعار ياسمينا صوتك أد البلد ومصر كلها ستكون فخورة بك والعالم العربي كله".

بهذا الرد ردت نجوى على انتقاد أحلام لياسمينا وصوتها، لأن أحلام وجهت رسالة للجنة التحكيم، بأنهم أخطأوا في اختيار ياسمينا، ولا شك في ذكاء شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في الرد على أي انتقاد أو اتهام، وعندما قال أحمد حلمي "حتى إذا صوتك مستعار أنا ما تفرقش معاي المهم أن صوتك وصلني وأعجبني". فردت عليه نجوى قائلة "لا لا لا أنا فارقة معي" ووجهت الكلام لياسيمنا قائلة: "أسمعيني يا بنتي الأصلي أصلي والمستعار مستعار" فيما قال علي جابر: "ياسمينا نقلتينا من مكان إلى مكان آخر كله حنيه ومحبة وإلهام، أنتي صوتك عظيم، وأنتي نجمة ولست بحاجة إلى أراب غوت تالاند ولا أراب ايدول ولا إكس فاكتور وبغض النظر عن آراء بعض الناس ماذا قالوا عن صوتك يا ليتهم معنا هنا يا ليت كانت أحلام معنا لحتى ترى "أديش أنت عظيمة" فقاطعته نجوى، وهي تسأله "شو قالت أحلام؟ فأجابها: "يعني هيك تناقلوا في الإعلام"! وأكمل حديثه قائلاً: ولكن أنت أثبت موهبتك أمام كل الناس، وقال ناصر: كنت أجد تعليقات كثيرة جداً على ياسمينا، وهذا يدل على إثبات موهبتها وأنها وصلت إلى الناس".

نجوى لياسمينا: حتى لا يصيبك الغرور

قالت نجوى: "أريد إضافة شيء ولو إني أطلت في حديثي اليوم عن ياسمينا؛ لكن أريد أن أقول لياسمينا: "شوفي شكلك هلأ، وأتمنى أن تحفظيه على المرآة هذا النوع من الخجل الجميل الواثق، ضلّك حافظتيه طول عمرك حتى ما يصيبك الغرور، وتضلي ناجحة". ويبدو ان نجوى هنا كانت ترسل رسالة إلى أحلام أيضاً أن تكف عن الغرور.

وعلى تويتر، ردت أحلام ساخرة: "هههههههاااااي ثم وجهت سؤالاً لنجوى قائلة: "نجوى كرم ما سمعتي شو قلت؟"، لا تعليق! وقالت في تغريده أخرى: "أنا أطالب نجوى كرم بدعمها والأيام بينا، ولم تكتف أحلام بذلك، وأضافت مرة أخرى لنجوى قائلة: "يا نجوى كرم، ياسمينا صوتها يشبه صوت القربة ققط، صوت قوي بدون إحساس".

وتابعت: "إلا بسأل نجوى كرم كيف عرفتي إني قلت إنو صوتها مستعار، وكيف تسألي علي جابر ليه إيش قالت أحلام؟، الله يرحم أم كلثوم ونقطة ع السطر".

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