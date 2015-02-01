حياة إبنة ويتني هيوستن في خطر.. فهل تواجه مصير والدتها؟

سبق وكشفنا مساء أمس أن عناصر الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية عثروا على Bobbi Kristina Brown إبنة النجمة الراحلة Whitney Houston، فاقدة للوعي داخل حوض الإستحمام في منزلها.

وكشف تقرير الشرطة الأول أن Bobbi Kristina البالغة من العمر 21 عاماً كانت في المنزل مع زوجها وصديقتها، اللذان حاولا إنعاشها وإجراء الإسعافات الأولية لها قبل وصول سيارة الإسعاف.

وبعد ذلك، نقلت إبنة النجمة العالمية إلى إحدى مستشفيات Roswell قرب مدينة Atlanta، وحتى الآن لم يحدد سبب ما حصل معها، ومازالت العائلة بإنتظار نتيجة الفحوصات الطبية الشاملة التي خضعت لها، إلا أن الإحتمال الأكبر هو أن تكون المخدرات السبب الأساسي لما تعرضت له.

وإستبعد الأطباء المشرفين على حالة Brown الصحية أن تكون الأخيرة قد تعرضت لأزمة قلبية أو عارض صحي ما خلال وجودها في الحمام، مرجحين فرضية تناولها الكثير من الحبوب المهدئة والمخدرة.

وفي الإطار عينه، أكد أحد المقربين من العائلة أن Nick Gordon زوج Bobbi Kristina يعاملها بطريقة مثالية، وبالتالي ليس هناك ما يدعوها لتناول الأدوية والمهدئات.

هذا وذكرت الشرطة التي فتحت تحقيقاً بالحادثة، أن Bobbi Kristina Brown بدأت تستعيد وعيها، إلا أنها لاتزال تحت المراقبة وحالتها الصحية خطيرة ودقيقة.



يشار إلى أن Whitney Houston التي توفيت عن عمر ناهز 48 عاماً في العام 2012، كانت قد عثر عليها ميتة داخل حوض الإستحمام في منزلها.