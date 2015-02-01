أخبار عاجلة

كأس البرتغال: التحليل الفني لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش -
شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حياة إبنة ويتني هيوستن في خطر.. فهل تواجه مصير والدتها؟

Google+ Print

الأحد 01-02-2015 12:03

سبق وكشفنا مساء أمس أن عناصر الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية عثروا على Bobbi Kristina Brown إبنة النجمة الراحلة Whitney Houston، فاقدة للوعي داخل حوض الإستحمام في منزلها.

وكشف تقرير الشرطة الأول أن Bobbi Kristina البالغة من العمر 21 عاماً كانت في المنزل مع زوجها وصديقتها، اللذان حاولا إنعاشها وإجراء الإسعافات الأولية لها قبل وصول سيارة الإسعاف.

وبعد ذلك، نقلت إبنة النجمة العالمية إلى إحدى مستشفيات Roswell قرب مدينة Atlanta، وحتى الآن لم يحدد سبب ما حصل معها، ومازالت العائلة بإنتظار نتيجة الفحوصات الطبية الشاملة التي خضعت لها، إلا أن الإحتمال الأكبر هو أن تكون المخدرات السبب الأساسي لما تعرضت له.

 

وإستبعد الأطباء المشرفين على حالة Brown الصحية أن تكون الأخيرة قد تعرضت لأزمة قلبية أو عارض صحي ما خلال وجودها في الحمام، مرجحين فرضية تناولها الكثير من الحبوب المهدئة والمخدرة.

 

وفي الإطار عينه، أكد أحد المقربين من العائلة أن Nick Gordon زوج Bobbi Kristina يعاملها بطريقة مثالية، وبالتالي ليس هناك ما يدعوها لتناول الأدوية والمهدئات.

 

هذا وذكرت الشرطة التي فتحت تحقيقاً بالحادثة، أن Bobbi Kristina Brown بدأت تستعيد وعيها، إلا أنها لاتزال تحت المراقبة وحالتها الصحية خطيرة ودقيقة.


يشار إلى أن Whitney Houston التي توفيت عن عمر ناهز 48 عاماً في العام 2012، كانت قد عثر عليها ميتة داخل حوض الإستحمام في منزلها.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي