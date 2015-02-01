محتجون يغلقون طريقا أمام شاحنات ليبية في «بنقردان» التونسية

أغلق محتجون تونسيون في مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا، الطريق المؤدي إلى معبر «رأس جدير» أمام الشاحنات والسيارات الليبية، الأحد، احتجاجا على الضريبة التي فرضتها السلطات التونسية عند دخول الأجانب عبر معبر «رأس جدير» الحدودي، أكبر بوابة حدودية بين البلدين.

ونظم المحتجون وقفة عند مفترق الطرق «المغرب العربي»، أكبر مفترق للطرق في الجهة، قبل أن يغلقوا الطريق أمام الشاحنات والسيارات الليبية المتوجهة إلى المعبر.

وفرضت السلطات التونسية مؤخرا ضريبة قدرها 30 دينار ( ما يقارب 15 دولار أمريكي) على كل الأجانب الداخلين أو الخارجين من تونس عبر معبر «راس جدير».

ورد الجانب الليبي بالمثل، بفرض ضريبة على التونسيين عند الدخول أو الخروج من البلاد، ما أضر بحركة التجارة بين الجانبين، إضافة إلى التضييق عليهم في نقل السلع والبضائع.