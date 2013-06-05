أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول سودانى يؤكد التزام بلاده باتفاقية مياه النيل الموقعة مع مصر

Google+ Print
مسئول سودانى يؤكد التزام بلاده باتفاقية مياه النيل الموقعة مع مصر مسئول سودانى يؤكد التزام بلاده باتفاقية مياه النيل الموقعة مع مصر

أكد مسئول سودانى رفيع التزام بلاده باتفاقية مياه النيل الموقعة مع ، وقال إن حل أى خلاف بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا) لا يكون إلا بمزيد من التعاون.

وأضاف المسئول عالى المستوى لصحيفة (الصحافة) الصادرة اليوم الأربعاء بالخرطوم، أن تنفيذ إثيوبيا لسد النهضة جاء بعد مشاورات وتفاهمات على مستوى وزارات دولتى السودان ومصر، وأخضع للدراسة والبحث العلميين والفنيين بواسطة خبراء من الدول الثلاث وخبراء دوليين.

وأشار إلى أن فكرة السد تعود إلى بداية الستينيات من القرن الماضى، حيث حددت موقعه هيئة استصلاح الأراضى الأمريكية ضمن 30 موقعا فى إثيوبيا تصلح لقيام السدود، لكن الفكرة أخذت قوتها فى فبراير 1999، حين اعتمدته مبادرة حوض النيل كواحد من المشاريع التى يمكن أن تحقق نفعا للإقليم، مؤكدا أن حل أى خلاف بين الدول الثلاث لا يكون إلا بمزيد من التعاون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي