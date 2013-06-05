مسئول سودانى يؤكد التزام بلاده باتفاقية مياه النيل الموقعة مع مصر

أكد مسئول سودانى رفيع التزام بلاده باتفاقية مياه النيل الموقعة مع مصر، وقال إن حل أى خلاف بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا) لا يكون إلا بمزيد من التعاون.

وأضاف المسئول عالى المستوى لصحيفة (الصحافة) الصادرة اليوم الأربعاء بالخرطوم، أن تنفيذ إثيوبيا لسد النهضة جاء بعد مشاورات وتفاهمات على مستوى وزارات دولتى السودان ومصر، وأخضع للدراسة والبحث العلميين والفنيين بواسطة خبراء من الدول الثلاث وخبراء دوليين.

وأشار إلى أن فكرة السد تعود إلى بداية الستينيات من القرن الماضى، حيث حددت موقعه هيئة استصلاح الأراضى الأمريكية ضمن 30 موقعا فى إثيوبيا تصلح لقيام السدود، لكن الفكرة أخذت قوتها فى فبراير 1999، حين اعتمدته مبادرة حوض النيل كواحد من المشاريع التى يمكن أن تحقق نفعا للإقليم، مؤكدا أن حل أى خلاف بين الدول الثلاث لا يكون إلا بمزيد من التعاون.