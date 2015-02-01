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معكرونة بالفرن على الطريقة اليونانية

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معكرونة بالفرن على الطريقة اليونانية معكرونة بالفرن على الطريقة اليونانية

الأحد 01-02-2015 14:11

نقترح عليك من مطبخ سيدتي.نت وصفة المعكرونة بالفرن على الطريقة اليونانية، وصفة جديدة بطعم مختلف للخروج عن المألوف في أطباق المعكرونة، جربيها وستنالين رضا أفراد عائلتك 

 

المقادير:

200 غم لحم عجل مفروم

1 بصلة مفرومة

4 سن ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة أوريغانو

1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب صلصة البندورة

علبة بندورة معلبة مفرومة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة سكر

عبوة من معكرونة البني أو أي نوع تفضلينه مسلوقة بماء مملح ومصفّاة

1 كوب جبنة فيتا مفتتة لقطع صغيرة

 

طريقة التحضير:

1.  قلبي اللحمة بقدر حتى تنشف من الماء ثم أضيفي البصل والثوم والأوريغانو والفلفل الأسود وقلبي لمدة 5 دقائق

2. أضيفي معجون البندورة والبندورة المعلبة المفرومة وعصير الليمون والسكر إلى خليط اللحمة وقلبي جيدا واتركي الخليط على النار حتى الغليان

3. بعد أن يغلي الخليط غطي القدر وخففي حرارة النار واتركيه على النار لمدة 15 دقيقة

4. امزجي المعكرونة المسلوقة مع الجبنة الفيتا في طبق الفرن ثم أضيفي خليط اللحم والبندورة وأدخلي الطبق للفرن لمدة 20 دقيقة حتى يتحمر وقدميه ساخنا

 

 

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