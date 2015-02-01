ما الذي يجذب النجمات لأزياء Stella McCartney؟



على الرغم من تعدد المصممين في عالم الموضة وتعدد الخيارات التي تعرض على النجمات ليخترن منها ما يظهرن به على المسارح وفي احتفالات السجادة الحمراء، إلا أن اختيارهن يقع دوماً على أزياء من توقيع المصممة ستيلا مكارتني Stella McCartney.

عودتنا المصممة الإنجليزية Stella McCartney على أسلوبها الأنثوي الأنيق، إذ تجمع تصاميمها بين اللمسة الأنثوية الرقيقة التي تبحث عنها كل سيدة والأسلوب العصري المتجدد، وفي كل مرة تظهر إحدى النجمات على السجادة الحمراء بأزياء من تصميمها تحصل بتلك الإطلالة على مكانة بارزة في قوائم أجمل الإطلالات.

في حفل Met Gala العام الماضي خطفت Rihanna و Cara Delevingne أنظار الحضور بإطلالات عصرية أنيقة، بينما اختارت Nicola Peltz و Reese Witherspoon إطلالات أنثوية ناعمة لحفلات مسائية أنيقة.

ومن النجمات العرب عرفت المغنية نانسي عجرم بإطلالتها المختلفة التي حملت توقيع المصممة Stella McCartney في حلقات برنامج "Arab Idol"، كما ظهرت اليسا بجمبسوت ناعم بلون عودي جميل في إطلالة سابقة لها فكانت متألقة كعادتها.

شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمات بتصاميم Stella McCartney، وأخبرينا برأيك بها.

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