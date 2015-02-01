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«الآثار» تبدأ التحقيق في واقعة «مومياوات ديرمواس»

  • مصر
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علمت «المصري اليوم» أن وزارة الآثار فتحت تحقيقاً واسعاً في واقعة ظهور مومياوات فرعونية تسبح في ترعة الناصرية فى محافظة المنيا مساء الخميس الماضي، وقامت بتشكيل لجنة من الوزارة ومنطقة آثار أسوان لبحث أسباب الواقعة.

وقال أحمد شهاب، رئيس جمعية رعاية حقوق العاملين بوزارة الآثار، إن الواقعة حدثت في قرية أوده باشا، التابعة لمركز ديرمواس، حيث وجد الأهالى 3 صناديق خشبية تسبح بترعة الناصرية أمام القرية، مما أصاب الأهالى بفزع معتقدين أنها توابيت موتى، على عكس ما ادعاه بعض المسؤولين في وزارة الآثار أن المومياوات لم تكن تسبح في الترعة، فقام شيخ الغفر بالقريه بإبلاغ الأمن وبعد الفحص تبين وجود 3 صناديق خشبية عليها نقوش فرعونية بالصندوق الأول والثانى مومياء والثالث فارغ ومهشم، تم التحفظ على الصناديق وإخطار قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا.

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