«الخارجية»: بدء دورة تدريبية لـ27 دبلوماسيًّا من دول الكومنولث

افتتحت، بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية، دورة تدريبية في مجال الدبلوماسية العامة لدول الكومنولث، لعدد 27 متدربًا، وتنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالتعاون مع المعهد، خلال الفترة من 1 إلى 12 فبراير الجاري، وتضم كوادر دبلوماسية من الدرجات المتوسطة من دول ألبانيا والبوسنة والهرسك وطاجكستان ومقدونيا وأوكرانيا وجورجيا.

وبدأ الحفل، حسب بيان الخارجية، الأحد، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء، وألقى السفير حازم فهمي، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كلمة رحب فيها بالضيوف، مؤكدًا حرص مصر على تنمية كل مجالات التعاون مع دول الكومنولث.

وألقى السفير هشام النقيب، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، كلمة للترحيب بالمتدربين، كما ألقى الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، أولى المحاضرات، ما كان له عظيم الأثر على المتدربين، وعبروا عن سعادتهم البالغة وتقديرهم الشديد لمحاضرته.

ويتضمن البرنامج التدريبي للدورة موضوعات المراسم والدبلوماسية وفن التفاوض والسياسة الخارجية المصرية والتكامل الاقتصادي والعلاقات المصرية الأوروبية والتاريخ الفرعوني والحضارة المصرية.