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التشكيل - أوزيل ووالكوت وجيرو يعوضون أليكسس أمام أستون فيلا

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التشكيل - أوزيل ووالكوت وجيرو يعوضون أليكسس أمام أستون فيلا التشكيل - أوزيل ووالكوت وجيرو يعوضون أليكسس أمام أستون فيلا

يقود الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم أرسنال وحيدا أمام أستون فيلا في المباراة التي سوف تجمع بينهما على ملعب الفيلا بارك في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وتشهد المباراة المشاركة الأساسية للمرة الثانية على التوالي لكل من ثيو والكوت وميسوت أوزيل وذلك بعد لقاء برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويغيب أليكسس سانشيز نجم أرسنال عن فريقه بعد تعرضه لإصابة بسيطة.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

المرمى: ديفيد أوسبينا

الدفاع: بير ميرتساكر- ناتشو مونريال- لوران كوتشيلني- هيكتور بيليرين

الوسط: آرون رامسي- ثيو والكوت- سانتي كازورلا- أوزيل- فرانسيس كوكولين

الهجوم: أوليفييه جيرو

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