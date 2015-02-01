12 اسطورة لفيورنتينا تنتظر صلاح

بعد ساعات قليلة قد يرتدي النجم المصري محمد صلاح قميصا ارتداه عظماء في نادي فيورنتينا الإيطالي.

فمن أماريلدو وسقراط إلى روبرتو باجيو وجابرييل باتيستوتا، يستعرض FilGoal.com أبرز اللاعبين الذين مروا على فريق الفيولا عبر مسيرتهم المذهلة في الملاعب.

أماريلدو

الشاب الصغير صاحب الـ22 عاما، وجد نفسه فجأة في التشكيل الأساسي لمنتخب البرازيل في كأس العالم 1962 ليعوض إصابة الجوهرة بيليه، وكان على قدر المسؤولية بفوزه باللقب والتسجيل في المباراة النهائية.

أماريلدو كان لاعبا في فيورنتينا آنذاك، ونجح في الفوز بالدوري الإيطالي مع الفريق عام 1969.

دنييل باساريلا

المدافع الأرجنتيني المتوج باللقب العالمي مع التانجو عامي 1978 و1986، كان لاعبا في فيورنتينا عندما توج للمرة الثانية بكأس العالم.

سقراط

أحد نجوم الفريق السحري للبرازيل عام 1982 الذي لم يتوج بكأس العالم، لعب موسما واحدا في فيورنتينا في المحطة الأوروبية الوحيدة في تاريخه.

روبرتو باجيو

النجم الإيطالي المتوج بالكرة الذهبية عام 1993، عرفه العالم من خلال فيورنتينا قبل انتقاله إلى يوفنتوس بعد مونديال 1990.

دونجا

لاعب وسط السيليساو، قائد منتخب البرازيل في رحلة التتويج بمونديال 1994، قضى أطول فترة مع نادي في حياته، في صفوف فيورنتينا، أربعة مواسم ارتدى فيها اللون البنفسجي.

جابرييل باتيستوتا

ماكينة الأهداف الأرجنتينية، صاحب التسديدات المدفعية، قضى أطول فترة في حياته مع فريق فيورنتينا.

سجل للنادي 168 هدفا في 269 مباراة، ولم يترك الفريق حين هبط إلى الدرجة الثانية عام 1993.

براين لاودروب

الجناح الدانماركي المتوج مع منتخب بلاده بلقب اليورو عام 1992، لعب موسم وحيد مع فيورنتينا بعد حصوله على المركز الخامس في قائمة أفضل لاعبي العالم تلك السنة.

بيادج مياتوفيتش

المهاجم اليوغوسلافي السابق الذي أعاد لقب دوري أبطال أوروبا لريال مدريد بعد 32 سنة من الغياب، حين سجل هدف الفوز على يوفنتوس في نهائي 1998.

لعب ثلاثة مواسم في فيورنتينا حقق خلالها كأس إيطاليا عام 2001.

فرانشيسكو تولدو

الحارس الإيطالي المخضرم، وصيف اليورو عام 2000، لعب ثمانية مواسم في فيورنتينا حقق خلالها ثلاثة ألقاب.

روي كوستا

"المايسترو" كما كان يطلق عليه، لعب سبعة مواسم في فيورنتينا حقق خلالها ثلاثة ألقاب في فترة التسعينيات قبل الانتقال بعد ذلك لميلان.

أدريان موتو

الهداف التاريخي لمنتخب رومانيا، لعب خمسة مواسم مع فيورنتينا بعد رحيله عن يوفنتوس، سجل فيها 54 هدفا في 112 مباراة.