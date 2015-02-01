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رغم الصفقات.. إنتر يسقط بثلاثية أمام ساسولو

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رغم الصفقات.. إنتر يسقط بثلاثية أمام ساسولو رغم الصفقات.. إنتر يسقط بثلاثية أمام ساسولو

تعثر إنتر ميلان مجددا في الدوري الإيطالي بعدما سقط أمام مضيفه ساسولو مساء اليوم الأحد بثلاثة أهداف لهدف.

إنتر حل ضيفا على ساسولو في إطار الجولة 21 من الدوري الإيطالي، وفشل النيراتزوري في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعد الهزيمة أمام تورينو، والتعادل أمام إيمبولي.

ويأتي ذلك رغم إبرام النادي لصفقات جديدة في الانتقالات الشتوية الجارية بضم شاكيري وبودولسكي.

افتتح سيميوني زازا أهداف المباراة في الدقيقة 17، تلاه نيكولا سانسوني في الدقيقة 29.

وعلى الرغم من تقليص ماورو إيكاردي النتيجة قبل سبع دقائق من نهاية المباراة، إلا أن دومينيكو بيراردي نجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد لنيكولا سانسوني وإسحاق دونكور.

بتلك النتيجة تجمد رصيد إنتر ميلان عند 26 نقطة في المركز 12، فيما ارتفع رصيد ساسولو إلى 28 نقطة في المركز الثامن.

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