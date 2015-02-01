أخبار عاجلة

كأس البرتغال: التحليل الفني لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش -
شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نهاية موسم ستروتمان

Google+ Print
نهاية موسم ستروتمان نهاية موسم ستروتمان

أعلن رودي جارسيا المدير الفني لروما عن نهاية موسم لاعب خط الوسط الهولندي كيفن ستروتمان بعد إجرائه لجراحة في الركبة الجمعة الماضية.

ستروتمان كان عاد للمشاركة مع روما في نوفمبر الماضي عقب شفائه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي والذي جعله يغيب عن باقي مباريات الموسم الماضي بالإضافة إلى عدم خوضه لكأس العالم.

وتعرض اللاعب للإصابة أمام فيورنتينا مما جعله يغادر الملعب مستبدلا، وأكد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن غيابه لن يكون لفترة طويلة، وأن إجرائه جراحة في موطنه هي إجراء احترازي فقط لعدم معاودة الإصابة الأولى له.

ولكن بعد إجرائه الجراحة عاد ستروتمان وأكد أنه تم اكتشاف إصابة بمنطقة الغضروف، وهو يستدعي غيابه لمدة كبيرة عن الملاعب.

مدرب روما أوضح في تصريحاته للصحفيين أن موسم ستروتمان انتهى رسميا، وأن موعد عودته غير محدد حتى الآن.

واختتم"خسارة ستروتمان خاصة بعد عودته من إصابة طويلة هي كارثة بالنسبة لنا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع