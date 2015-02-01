نهاية موسم ستروتمان

أعلن رودي جارسيا المدير الفني لروما عن نهاية موسم لاعب خط الوسط الهولندي كيفن ستروتمان بعد إجرائه لجراحة في الركبة الجمعة الماضية.

ستروتمان كان عاد للمشاركة مع روما في نوفمبر الماضي عقب شفائه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي والذي جعله يغيب عن باقي مباريات الموسم الماضي بالإضافة إلى عدم خوضه لكأس العالم.

وتعرض اللاعب للإصابة أمام فيورنتينا مما جعله يغادر الملعب مستبدلا، وأكد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن غيابه لن يكون لفترة طويلة، وأن إجرائه جراحة في موطنه هي إجراء احترازي فقط لعدم معاودة الإصابة الأولى له.

ولكن بعد إجرائه الجراحة عاد ستروتمان وأكد أنه تم اكتشاف إصابة بمنطقة الغضروف، وهو يستدعي غيابه لمدة كبيرة عن الملاعب.

مدرب روما أوضح في تصريحاته للصحفيين أن موسم ستروتمان انتهى رسميا، وأن موعد عودته غير محدد حتى الآن.

واختتم"خسارة ستروتمان خاصة بعد عودته من إصابة طويلة هي كارثة بالنسبة لنا".