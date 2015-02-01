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فولفسبورج: مفاوضات ضم شورلي توقفت

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فولفسبورج: مفاوضات ضم شورلي توقفت فولفسبورج: مفاوضات ضم شورلي توقفت

أقر نادي فولفسبورج بتوقف مفاوضاته مع تشيلسي من أجل ضم اللاعب الألماني أندريا شورلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

شورلي لا يشارك بشكل مستمر مع كتيبة المدرب جوزيه مورينيو، ما جعله قريبا من الرحيل عن قلعة ستامفورد بريدج خاصة بعد انضمام خوان كوادرادو.

وأكد المدير الرياضي لفولفسبورج كلوس ألوفس أن المفاوضات مع إدارة تشيلسي من أجل اللاعب المتوج بكأس العالم 2014 توقفت بسبب مغالاة النادي الإنجليزي في طلباته المادية.

وتابع "لا يوجد أي اتفاق في الوقت الحالي، الوقت يداهمنا بشكل كبير وكل ساعة تمر على اقتراب غلق باب الانتقالات احتمالية حدوث الصفقة يصبح أصعب".

واختتم قائلا: "الصفقة متعطلة بسبب الطلبات المادية، لكننا مازلنا نحب أن نوقع معه".

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