ديوان “ورقة بفرة” في معرض الكتاب عن دار نشر “أوراق”

صدر حديثًا ديوان “ورقة بفرة” – أشعار بالعامية المصرية – للشاعر الشاب أبانوب أنطون، عن دار نشر “أوراق للنشر” .

ويعرض الديوان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويقوم الشاعر الشاب بحفل توقيع الكتاب الثلاثاء المقبل في صالة 2 جناج دار أوراق للنشر والتوزيع.

ويقول أنطون في إهداء الديوان : “إلى الحلم اللي لسه معايا بيعافر/ وأملي أنه ف يوم يحصل/ إلى صاحبي اللي جهز ورقة ومسافر/ وبادعيله إنه يوم يوصل/ إلى ابويا وإلى أمي وإخواتي/ إلى اللمة اللي أحلى حاجة في حياتي/ إلى الناس اللي وقفوا معايا/ وأخيراً… إلى الطفل اللي جوايا” .