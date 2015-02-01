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ديوان “ورقة بفرة” في معرض الكتاب عن دار نشر “أوراق”

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ديوان “ورقة بفرة” في معرض الكتاب عن دار نشر “أوراق” ديوان “ورقة بفرة” في معرض الكتاب عن دار نشر “أوراق”

صدر  حديثًا  ديوان “ورقة بفرة” – أشعار بالعامية المصرية –  للشاعر الشاب أبانوب أنطون، عن دار نشر “أوراق للنشر”  .

ويعرض الديوان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويقوم الشاعر الشاب بحفل توقيع الكتاب  الثلاثاء المقبل  في صالة 2 جناج دار أوراق للنشر والتوزيع.

ويقول أنطون في إهداء الديوان : “إلى الحلم اللي لسه معايا بيعافر/ وأملي أنه ف يوم يحصل/ إلى صاحبي اللي جهز ورقة ومسافر/ وبادعيله إنه يوم يوصل/ إلى ابويا وإلى أمي وإخواتي/ إلى اللمة اللي أحلى حاجة في حياتي/ إلى الناس اللي وقفوا معايا/ وأخيراً… إلى الطفل اللي جوايا” .

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