طريقة سهلة لتطبيق مكياج العيون الدخانية

هل تعجبك إطلالة النجمات على شاشات التلفاز؟!! هل فكرتِ يومًا في محاولة تقليدهنّ؟ لم لا تفعلين ذلك. فهذه التجربة ستكون غاية في المتعة. اجمعي صديقاتك أو اختلي بنفسك في الغرفة للقيام بهذه التجربة الممتعة.



•الأدوات المطلوبة:

1.ظلال العيون: اختاري الألوان التي من شأنها أن تظهر عينيك رقيقة وجذابة، وذلك يعتمد في المقام الأول على لون عينيك. فإذا كان لديك عيون زرقاء اختاري ألوان النحاس والذهب والبرونز، الخوخي أو البيج. وإذا كانت عيونك بنية اختاري البرونز والأرجواني، الخوخ، الأزرق الداكن والأخضر. وإذا كانت عيونك خضراء اختاري البني الداكن والبني، والبنفسجي والألوان الوردية، وإذا كانت عيونك عسلية اختاري الرمادي، الأرجواني الداكن والبورجوندي.

2.فرش ظلال العيون: لتطبيق ظلال العيون باحترافية أنت بحاجة إلى فرش مناسبة. اختاري الفرشاة الصغيرة القاسية.

3.الكحل: إذا كنت ترغبين في تطبيق الماكياج السموكي فأنت بحاجة إلى كحل أسود ناعم ليسهل استخدامه على الجفن، وإذا كنت تريدين الماكياج الخفيف فأنت بحاجة إلى آي لاينر بني اللون، وإذا كنت تريدين الحصول على إطلالة خارجة عن المألوف يمكنك اختيار ألوان الكحل المعدنية والزرقاء، الأرجوانية، الخضراء والذهبية.

4.مستحضرات تأسيس البشرة والماسكارا

•الطريقة:

1.إذا كنت تريدين لماكياج عينيك أن يظل طوال اليوم فأنت بحاجة إلى تمهيد بشرتك جيدًا، فهذا الأمر سيضمن لك ثبات ظلال العيون من جهة، وإظهار ماكياج عينيك أكثر حيوية من جهة أخرى.

2.ابدئي بتطبيق الكونسيلر تحت عينيك للتخلص من الهالات السوداء فبقاؤها سيمنح بشرتك التعب والإرهاق. وبعد إخفاء الهالات قومي بوضع القليل من بودرة الإضاءة تحت العين

3.ضعي كريم الأساس على كامل بشرتك ولا تنسي العنق.

4.ضعي طبقة من الظلال ذات اللون الكريمي أو البيج على جفنك كقاعدة للظلال.

5.استخدمي ألوان الظلال الملائمة لعينيك بحيث تتدرج من الفاتح عند مدمع العين لتنتقل إلى الأدكن كلما اتجهتِ إلى نهاية الجفن، ثم استخدمي فرشاة الظلال لمزج الألوان سويًّا بخفة.

6.ضعي لمسة من الظلال الفضية أو الذهبية الفاتحة عند مدمع العين كلمسة ناعمة وجذابة.

7.استخدمي الكحل كبطانة داخل خط الرموش، يمكنك أيضًا وضع الكحل على خط الماء السفلي بكامله، وأخيرًا يمكنك رسم عينيك بالكحل من الخارج أيضًا. ثم قومي بتجعيد رموشك، ثم تطبيق الماسكارا.

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