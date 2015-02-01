خطوة بخطوة التسريحة الجانبية على غرار ملكة جمال الكون

تسريحة الشعر الجانبية هي من أكثر التسريحات الكلاسيكية التي تمنح المرأة أنوثة إضافية، بالإضافة إلى أنها سهلة، إذ يُمكنك تطبيقها بنفسك. اعتمدت نجمات كثيرات هذه التسريحة على السجّادة الحمراء مثل: Amanda Seyfried ، Taylor Swift و Scarlett Johansson. لكنّ التسريحة بدت مختلفة من نجمة إلى أخرى مع تنوع الاكسسوارت، التي يُمكن إضافتها، واختلاف شكل التموّجات. وها هي بولينا فيغا ملكة جمال الكون تعتمد هذه التسريحة، ما منحها جاذبية إضافية وأبرز جمال وجهها الخاصّ.

تابعي صور النجمات بالتسريحة الجانبية واختاري التي تجدينها الأجمل!

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إليك أهمّ النصائح لتحقيق هذه التسريحة خطوة بخطوة:



1- أوّلاً: عليك تقسيم الشعر إلى قسمين يختلفان كثافة، إذ تحتاجين إلى تجفيف الجانب الذي يتضمّن الكميّة الأقلّ من الشعر وإبقائه بعيداً من وجهك.

2- بعد ذلك، ابدئي بتجعيد الشعر على شكل تموّجات ترينها مناسبة لك، من العريضة إلى الرفيعة، لتحقيق البريق الهوليوودي.

3- إذا كنت ترغبين في إبداع تموّجات ضخمة فعليك استخدام البكرات الساخنة في جميع أنحاء شعرك، ثمّ سحب الجانب الذي يحتوي الكمية الأقلّ من الشعر. ثبّتيه باستعمال اكسسوارات الشعر، أو ببساطة باستخدام مشط مسطّح، ثمّ رشّ المثبّت على الشعر بعد ذلك.

4- أمّا إذا كنت تريدين أن تكون تجعيدة الشعر كبيرة بدلاً من التموّجات الصغيرة فعليك باستخدام المسطّح العريض، ثمّ أخذ الشعر المجعّد إلى الجهة الجانبيّة من دون فصله، قبل تثبيته بمثبّت الشعر.

5- لتجعيد الشعر بشكل فضفاض، يُمكنك الاستعانة بالقليل من الجلّ، من خلال وضع كميّة منه على يديك، ثمّ لفّ أقسام متوسّطة الحجم من الشعر حول إصبعك لتشكيل المستوى المطلوب من التموّجات التي ترغبين في تحقيقها.

6- وأخيراً، لا تنسي وضع الاكسسوارات التي تضمن لك إطلالة رائعة ومميّزة.



إنها من أكثر التسريحات التي تجعلك تلفتين الانتباه، وبالتالي ستبدين مذهلة. جرّبيها!

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