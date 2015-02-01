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ضبط 6 سيارات مسروقة و31 سائق تحت تأثير المخدر فى حملة مرورية بالأقصر

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ضبط 6 سيارات مسروقة و31 سائق تحت تأثير المخدر فى حملة مرورية بالأقصر ضبط 6 سيارات مسروقة و31 سائق تحت تأثير المخدر فى حملة مرورية بالأقصر

أرشيفية

شنت مديرية أمن الأقصر، حملات مرورية مكبرة ومتعددة بجميع أنحاء محافظة الأقصر لضبط الشارع الأقصري والخارجين عن القانون بناء على تعليمات اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر وتحت إشراف اللواء صلاح حسان نائب مدير الأمن.
> وأسفرت الحملات التى قادها العميد حسام الشايب مدير ادارة المرور وبرفقته ضباط شرطة ومباحث المرور بالاقصر عن ضبط 13 سائق هارب من أحكام قضائية ،كما تم ضبط 6 سيارات مسروقة ارقامها (3149 ق.ج – 837 ر.ب.ا- 162 ا.د.ا – 128 ج.ج.ص – 4816 س.و.د – 962 هـ.د.ج، كانت تحمل ارقام مجهولة وبالكشف على بصمه السيارة تم التعرف عليها بمعرفه مباحث المرور.

كما تم ضبط 31 سائقا للقيادة تحت تأثير المخدر،وضبط467 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية و8 سيارات بدون لوحات معدنية وتم تحرير 1291 مخالفة رادار،وتحررت المحاضر اللازمة.

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