«نيابة الغردقة» تكشف ملابسات وأسباب احتراق لنش سياحي بالقرب من جزيرة الجفتون‎

كشفت التحقيقات الاولية التي اجرتها نيابة الغردقة حول ملابسات واسباب احتراق لنش سياحي بالقرب من جزيرة الجفتون بالبحر الاحمر واصابة 3 ونجاة 30 سائحا ان سبب الحريق حدوث تسرب في اسطوانة البوتجاز حسب اقوال المصابين من الطاقم مما أدى إلى اشتعال النيران وأنهم حاولو السيطرة عليها ولم يتمكنوا.

وطلبت النيابة تشكيل لجنة فنيه من التفتيش البحري لمعاينة اللنش المحترق وبيان حصوله علي تراخيص تشغيل من عدمه.

فيما قررت وزارة البيئة تكليف المحميات الطبيعية بمعاينة موقع الحريق وبيان اي اضرار او خسائر تكون لحقت بمنطقة الشعاب المرجانية.

واوضحت التحقيقات ان البحارة طلبوا استغاثة من اللنشات الموجودة بالمنطقة لمحاولة إنقاذ السياح وقد وصل فريق الإنقاذ التابع لجمعية هيبكا والذي قام بنقل السياح البالغ عددهم 30 سائح من اللنش المحترق الي لنشات أخرى ثم نقل طاقم اللنش الذين أصيبوا بحروق واختناق الي احد اللنشات السريعة ونقلهم للشاطئ ثم المستشفي.