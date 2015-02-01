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بالفيديو والصور.. محافظ المنوفية يقود حملة لإزالة التعديات على 60 ألف فدان‎

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بالفيديو والصور.. محافظ المنوفية يقود حملة لإزالة التعديات على 60 ألف فدان‎ بالفيديو والصور.. محافظ المنوفية يقود حملة لإزالة التعديات على 60 ألف فدان‎

محافظ المنوفية يقود حملة لإزالة التعديات على 60 ألف فدان

قاد الدكتور أحمد ، محافظ المنوفية واللواء ممتاز فهمىـ مدير أمن المنوفية ومدير مرور المنوفية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية واحدة من أكبر حملات الازالة في محافظة المنوفية .

وقامت قوات الشرطة والجيش بحملة مكبرة لازالة تعديات زراعية على مساحة 60 الف فدان بمدينة السادات الظهير الصحراوي بمنظقة الجبل

يذكر انها المرة الثالثة على مدار الثلاث سنوات السابقة التى يتم ازالة هذة التعديات حيث ان هذه الارض مخصصة لجهاز التعمير والاسكان ومن المفترض اقامة وحدات سكنية ينتفع بها محدودى الدخل . شارك فى الحملة 105 ضابط شرطة و مايزيد عن 40 مجموعة قتالية و10 تشكيلات أمن مركزى بالاضافة لـ2مدرعه من القوات المسلحة .

التقى محافظ المنوفية عدد من المزارعين المتعدين على الاراضى الذين أبدوا غضبهم من أعمال الازالة وتضررهم من تدمير المحصول .

وأوضح فوزى أنه قد سبق توجيه أنذارات لهم على مدي الستة أشهر الماضية ولم يتم الاستجابة لها, مؤكدا على أنه سيتم طرح المساحات التى سيتم ازالة التعديات منها للاستثمار والانتفاع بها فى مشروعات تعود على البلاد بالنفع.

وشدد محافظ المنوفية على ان املاك الدولة خط احمر لا يجب تجاوزه وانه سيتم معاقبة اي متعد عليها وذلك اعمالا بالقانون وارساءا لسيادة الدولة ، واكد على ضرورة استغلال هذه الأراضي فورا حتى لا تكون عرضة لاي تعديات اخري ، وان هناك تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لرصد اي تعديات التى سيتم التعامل معها بيد من حديد وبدون تهاون.

 

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