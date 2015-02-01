الدبلوماسى الأمريكى السابق “كيرتزير” فى ندوة بالجامعة الأمريكية الأربعاء القادم

ينظم مركز الوليد بن طلال بن عبد العزيز أل سعود للدراسات والبحوث الأمريكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بعنوان، “التسوية الاسرائيلية-الفلسطينية، هل هي ممكنة؟” يقوم بالقاء المحاضرة الدبلوماسي الأمريكي السابق دانيال كيرتزير،أستاذ دراسات سياسة الشرق الأوسط بكلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية بجامعة برينستون.

وقد شغل كيرتزر العديد من المناصب السياسية والدبلوماسية العليا خلال 29 عاماً في الخدمة العامة.

فبالإضافة إلى شغله منصب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر فإن كيرتزر قد شغل أيضاً منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والنائب المساعد الرئيسي لوزيرالخارجية لشؤون الاستخبارات والأبحاث.

يتحدث بالمحاضرة أيضاً الدكتور عز الدين فيشير، أستاذ مساعد العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وتدير النقاش السفيرة ماجدة شاهين، مدير مركز الأمير الوليد للدراسات والبحوث الأمريكية بالجامعة,وذلك يوم الأربعاء القادم فى الساعة الثامنة مساءَ بالقاعة الشرقية بفرع الجامعة بميدان التحرير