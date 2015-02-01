تأجيل محاكمة «بديع» و190 متهمًا في «اقتحام قسم العرب» لـ2 فبراير

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسات محاكمة الدكتور محمد بديع، و190 آخرين في قضية محاولة اقتحام قسم شرطة العرب في مدينة بورسعيد، إلى جلسة الاثنين، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق، وأمانة سر محمد عبدالستار وأحمد عطية،

>كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإحالة محمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابى، والقياديين بالتنظيم محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولاني، عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد، عضو مجلس الشعب، و185 آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات بورسعيد، وذلك لاتهامهم بقتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام «رابعة العدوية» بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء التنظيم الإرهابى، على قسم شرطة «العرب» ببورسعيد، وتهريب السجناء منه، وسرقة أسلحته.