إيران تحمل «أوباما» المسؤولية في حال فشل مفاوضات «النووي»

قال رئيس البرلمان الإيراني على لاريجاني، الأحد، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما غير قادر على اتخاذ قرار عقلاني بخصوص «السياسة المعقولة والمرنة»، التي تتبعها إيران في مفاوضات برنامجها النووي، وذلك بسبب المشاكل الداخلية في بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا»، عن لاريجاني، قوله، في جلسة البرلمان: «يجب على أوباما أن يفهم بشكل واضح أن الشعب الإيراني لن يستسلم، وأنه بسياساته الخاطئة سيكون مسؤولًا عن فشل المفاوضات النووية الإيرانية، وهو يريد أن يخلق حلولًا من خلال تحميل إيران مشاكل بلاده الداخلية».

وأضاف لاريجاني أن «أوباما يريد من خلال طلباته التي لا علاقة لها بالمفاوضات أن يُفشل المباحثات النووية أو أن يستسلم الشعب الإيراني».

وتعقيبا على فرض الكونجرس الأمريكي عقوبات جديدة على طهران على جدول أعماله، في 24 يناير الماضي، أكد لاريجاني أنه «في حال لم يحل أوباما مشاكله مع الكونجرس، فإنه سيكون مسؤولًا عن انهيار المفاوضات».