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تأجيل محاكمة المتهمين فى اقتحام قسم العرب إلى الغد

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تأجيل محاكمة المتهمين فى اقتحام قسم العرب إلى الغد تأجيل محاكمة المتهمين فى اقتحام قسم العرب إلى الغد

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تاجيل جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و190 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “اقتحام قسم شرطة العرب” الى جلسة الغد الموافق الاثنين لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين .

الجدير بالذكر انه يحاكم في القضية كلًا من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين،والدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق والأستاذ بطب الأزهر والداعية الإسلامي صفوت حجازي والدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.

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