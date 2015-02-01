كوت ديفوار تتسلح بمراوغات أوريير وسرعة جيرفينيو في مواجهة الجزائر

تقام مساء اليوم الأحد مباراتين في الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا المقامة بغينيا الإستوائية، والتي ستشهد مواجهة قوية تجمع ما بين المنتخب العربي الجزائري ومنتخب كوت ديفوار الذي يتسلح بنجمه جيرفينيو العائد من الإيقاف.

لاعب روما الإيطالي يستعد للمشاركة بعد انتهاء إيقافه لمباراتين بسبب حصوله على البطاقة الحمراء أمام غينيا بالجولة الأولى من لقاءات المجموعة الرابعة في البطولة.

لاعب وسط منتخب الأفيال شيخ تيوتي يعود أيضا لقائمة الفريق بعد غيابه عن مباراة الكاميرون الأخيرة بسبب الإيقاف.

بينما يستمر غياب مهاجم محاربو الصحراء، إسلام سليماني، الذي لم يتعاف بعد من إصابته في الفخذ التي تلقاها في مباراة غانا.

الجزائر وكوت ديفوار، المنتخبان المرشحان للمضي بعيدا قبل انطلاق البطولة، يتواجهان بعد احتلال الخضر المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، واقتناص رفاق يايا توريه صدارة المجموعة الرابعة بإقصاء أسود الكاميرون من البطولة.

رجال المدرب كريستيان جوركوف يأملون في تكرار سيناريو أنجولا 2010، حيت تمكن الفريق الجزائري من تخطي زملاء ديدييه دروجبا في ربع النهائي 3-2 بعد وقت إضافي.

والفائز من مباراة الليلة سيواجه الكونجو الديموقراطية في الدور نصف النهائي، بعدما تمكن الأخير من الفوز على الكونجو 4-2 في مباراة دراماتيكية نجح خلالها في قلب تأخره بهدفين.

حقائق عن المباراة

- الجزائر وكوت ديفوار، التقيا ست مرات في كأس أمم إفريقيا، فاز كل فريق مرتين.

- واحدة فقط من هذه المواجهات كانت بالدور ربع النهائي، فازت الجزائر 3-2 عام 2010.

- هذه المرة كانت الوحيدة التي يتخطها فيها منتخب الجزائر الدور ربع النهائي منذ تتويجه باللقب الوحيد عام 1990.

- كوت ديفوار تأهلت للدور ربع النهائي للمرة السادسة على التوالي.

- سيرجي أوريير، ظهير أيمن كوت ديفوار، هو أكثر من قام بعملية المراوغة في الدور الأول من بين لاعبي البطولة، 20 مرة.

- سفيان فيجولي لاعب الجزائر هو الوحيد من بين لاعبي البطولة الذي صنع هدفين في الدور الأول.