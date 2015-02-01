بدء أعمال المرحلة الثانية لتطوير موقف الوراق وشارع فيصل

أعلن الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، بدء أعمال المرحلة الثانية لتطوير موقف الوراق وتوسعة شارع فيصل لحل مشاكل التكدس المروري بالمحافظة.

وأضاف «عبدالرحمن» أن أعمال موقف الوراق تتضمن إضافة توسعات جديدة تستوعب عددًا أكبر من السيارات، حيث يتم إزالة المشتل الموجود حاليًا وإضافة المساحة المخصصه له إلى الموقف لتضيف خطوط جديدة إلى جانب المرحلة الأولى تشمل الوراق وجزيره محمد والمنيب وفيصل، بالإضافة إلى وضع مظلات بالداخل وزيادة الخدمات الموجودة وإنشاء مبنى لإدارة الموقف.

كما تشمل توسعة شارع فيصل استكمال أعمال التطوير الجارية حالياً بدءًا من الطوابق وحتى الجيزة، وذلك باستقطاع أجزاء من الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية وإضافتها إلى نهر الطريق لاستيعاب الكثافة المرورية العالية.

وأشار «عبدالرحمن» إلى أن تطوير شارع فيصل يأتي في إطار استعدادات المحافظة لبدء أعمال الحفر للخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم واستخدام المحاور الجانبية بترسا وخاتم المرسلين والمطبعة كمحاور بديلة.

وأوضح «عبدالرحمن» أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتكثيف الخدمات المرورية بالشارع ومنع الوقوف في الممنوع وتعليق لافتات إرشادية بأماكن وقوف السيارات صف واحد موازي للرصيف، كما تقوم أجهزة المحافظة برفع أي إشغالات خاصة أمام المحال التجارية.

وأكد «عبدالرحمن» أنه تم وضع جدول زمني للأعمال يتم إلزام المقاول المنفذ بها وتلافي الملاحظات بالمرحلة الأولى.

من جانبه، قال على هميمى، رئيس حي الوراق، إن المرحلة الأولى من تطوير موقف الوراق بلغت 750 ألف جنيه ويعد من أهم المشروعات الحالية التي تم تنفيذها بالوراق لما له من أهيمة كبيرة في عمل انفراجه لحركة السيارات لتعدد الخطوط التي يغطيها، حيث تشمل التحرير والعتبة والكيت كات ورمسيس والمنيب وفيصل وجزيرة محمد والوراق والجيزة.