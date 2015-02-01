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يحيى قلاش يعلن الترشح لمنصب نقيب الصحفيين ..ويعتذر عن الاستمرار في لجنة التشريعات

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يحيى قلاش يعلن الترشح لمنصب نقيب الصحفيين ..ويعتذر عن الاستمرار في لجنة التشريعات يحيى قلاش يعلن الترشح لمنصب نقيب الصحفيين ..ويعتذر عن الاستمرار في لجنة التشريعات

يحيى قلاش

 

أعلن الكاتب الصحفى يحيى قلاش ترشحه رسميًا لمنصب نقيب الصحفيين، في الانتخابات التي من المقرر اجراؤها في مارس القادم، وقدم قلاش اعتذاره عن عدم الاستمرار في اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، وذلك بمذكرة قام بإرسالها إلى رئيس اللجنة اعتذر فيها عن عدم استمراره في عضوية اللجنة.

وقال قلاش في نص اعتذاره “إننى أنتوى الترشح والمنافسة على منصب نقيب الصحفيين واستمراري فيما تبقى من وقت في أعمال اللجنة يجعلني أستشعر الحرج، ويوجب عليّ أن أتنحى برد من ضميري قبل أن يردني أحد”.

مشيرًا إلى أنه شرف بالعمل باللجنة على مدى الشهور الماضية لكنه لا يريد أن تتأثر هذه المهمة الخطيرة، بأجواء انتخابات طابعها المنافسة.

وأضاف قلاش إن التلاعب بورقة التشريعات من أي طرف في المزاد الانتخابي يمكن أن يضر بنا جميعًا ضررًا بالغًا.

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