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تخصيص 5 مليارات جنيه لوزارات الكهرباء والصحة والعدل والتموين والبترول والإسكان

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تخصيص 5 مليارات جنيه لوزارات الكهرباء والصحة والعدل والتموين والبترول والإسكان تخصيص 5 مليارات جنيه لوزارات الكهرباء والصحة والعدل والتموين والبترول والإسكان

هاني قدري-وزير المالية

وافق هاني قدري، وزير المالية، علي عدد من الاتاحات العاجلة بقيمة 5.103 مليار جنيه لوزارات الكهرباء والصحة والعدل والتموين والبترول والإسكان وذلك في ضوء جهود لتحسين الخدمات العامة ومواجهة اية مشكلات طارئة.

وكشف الوزير عن تضمن هذه الاتاحات مبلغا 1.507 مليون جنيه لاستكمال خطط وزارة الكهرباء لمواجهة زيادة الاحمال خلال موسم الصيف المقبل حيث سيتم سداد هذا المبلغ كدفعة مقدمة لموردي محطات الكهرباء لصالح شركة كهرباء ، وهو ما يرفع جملة المبالغ المالية المحولة للقطاع لهذا الغرض لنحو 7.13 مليار جنيه وهو الامر الذي سيسهم في تأمين انتظام التغذية الكهربائية لجميع قطاعات الدولة.

من جانبه اوضح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بان المخصصات تشمل ايضا مبلغ مليار و855 مليون جنيه قيمة المواد البترولية الموردة لقطاع الكهرباء ، الي جانب 45.9 مليون جنيه لشركة القناة لتوزيع الكهرباء عن مستحقاتها عن الفترة من اول مايو الي نهاية نوفمبر من العام الماضي وفاءا بمديونية السلطة الفلسطينية التي تتحملها مصر مساعدة للاخوة الفلسطينيين تنفيذا لمقررات القمم العربية.

وأضاف ان وزير المالية وافق ايضا علي اتاحة مليار و140مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لتمويل استيراد 240 الف طن قمح بقيمة 860 مليون جنيه إلى جانب 280 مليونا من تحت حساب دعم سلع البطاقات التموينية.

وكشف عن تحويل وزارة المالية لمبلغ 45 مليون جنيه لوزارة الاستثمار لسداد فروق الاقطان المسلمة للمغازل المحلية الي جانب تحويل نحو 246.8 مليون جنيه لوزارة الصحة منها 134 مليونا لتمويل الاجراءات التي تتخذها الصحة لمواجهة مرضي الحصبة والحصبة الالماني للحد من انتشارهما، الي جانب 112.8 مليونا لسداد مستحقات شركات الادوية لدي جهات الموازنة العامة عما توفره من ادوية لبرنامج العلاج المجاني.
> وقال ان قرارات وزير المالية تشمل ايضا تحويل مبلغ 116.5 مليون جنيه لوزارة البترول عن برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الي جانب 65 مليون جنيه لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لتعزيز مخصصات اعمال رفع كفاءة وترميم عدد 10 مباني حكومية خاصة بمحافظات الصعيد وتدبير 5 ملايين جنيه لتعزيز اعتمادات مجلس الدولة لمواجهة الاعباء المترتبة علي افتتاح مقار وافرع جديدة للمجلس في 7 محافظات بالجمهورية.، و38.9 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار الي ان وزير المالية وافق علي تدبير مبلغ 64.24 مليون جنيه لتعزيز موازنة هيئة نظافة وتجميل القاهرة وذلك لسداد مستحقات شركات النظافة قبل الهيئة عن الربع الاول من العام المالي الحالي كما تم سداد جميع مستحقات الشركات العاملة بمجال النظافة في نطاق محافظة القاهرة عن السنوات المالية السابقة حتي 30/6/2014 بالكامل.

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