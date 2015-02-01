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وزير خارجية ألبانيا: ندعم ترشح مصر إلى مجلس الأمن

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استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، ظهر الأحد، نظيره الألباني، ديتمير بوشتاي، وأجري الوزيران مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين، تناولت مختلف أوجه العلاقات الثنائية السياسية والتجارية والاقتصادية، والأوضاع والتطورات الأقليمية، وأكد الوزير الألباني دعم بلاده الكامل لترشح لشغل مقعد مجلس الأمن الدولي، في الفترة من 2016 – 2017.

وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير الألبانى أعرب عن إدانة بلاده الكاملة لحوادث التفجيرات الإرهابية في شمال سيناء، وتضامن ألبانيا الكامل حكومة وشعباً مع مصر، مشدداً على دعم القاهرة في مواجهة التطرف. فيما شكر «شكري» الوزير الألباني على دعم بلاده مصر في مواجهة الإرهاب.

أضاف المتحدث، في بيان، الأحد، أن المباحثات تناولت بشكل مفصل سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، وأكد شكري على ما توليه مصر من اهتمام لتعميق التعاون مع ألبانيا، وأهمية انعقاد الدورة القادمة لجلسة المشاورات السياسية بين البلدين.

من جانبه، أثنى الوزير الألباني، على دعم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لبلاده، من خلال تنظيم دورات تدريبية لمتدربين من الجهاز الحكومي الألباني، منوهاً بإنشاء جمعية الصداقة بين البلدين داخل البرلمان الألباني، وتطلعهم لتعميق التعاون البرلمانى فور انتخاب البرلمان المصري، وأهمية تبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين.

وأوضح المتحدث أن جلسة المباحثات تطرقت للتطورات السياسية والأمنية في منطقتي الشرق الأوسط والبلقان، في ظل المستجدات الأخيرة، وتناولت مكافحة الإرهاب والدور الريادى للأزهر الشريف في صد الأفكار التكفيرية والمتطرفة، وقع الوزيران بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون الجمركي بين البلدين.

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