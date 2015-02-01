محاكمة مدير مدرسة و7 مدرسين تسببوا في مقتل طالب وإصابة زميله

وافق المستشار علي رزق- نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدير مدرسة ثانوية و7 مدرسين تسببوا في مقتل طالب وإصابة زميله داخل المدرسة.

وكشفت تحقيقات طه حسين- رئيس النيابة أن نوال السيد أحمد- مديرة مدرسة شبين القناطر الثانوية بنين، سابقاً وحالياً مدير عام بالإدارة التعليمية، أهملت في الإشراف على أعمال مسئولي الأمن والمشرفين مما ترتب عليه حدوث مشاجرة في فناء المدرسة أسفرت عن مصرع طالب وإصابة آخر

كما وقعت على محضر إثبات حالة بما يفيد حدوث المشاجرة خارج المدرسة على خلاف الحقيقة، وللتغطية على الواقعة وقعت على إفادة بغياب الطالب المتوفي وإصابة زميله.

وتبين من أوراق القضية أن عبدالعال عبدالفتاح – مدرس رياضيات بالمدرسة، أهمل في في أداء أعماله المكلف بها بأن لم يقم بمتابعة مسئول أمن البوابة، مما أدى إلى ترك البوابة مفتوحة ودخول غرباء إلى فناء المدرسة، وحدوث مشاجرة داخل المدرسة أدت إلى مقتل الطالب وإصابة آخر كما لم يقم أحمد محمد السيد ’ أمين مرافق زراعية بالمدرسة بوصفه مسئول أمن بوابة المدرسة أهمل في أداء عمله، مما ترتب عليه إرتكاب جريمة قتل داخل المدرسة، وأهمل كل من المدرسين حسن عبده علي، ومختار عبدالفتاح عوض بوصفهما مشرفين على ديوان المدرسة .

وجاء بأوراق القضية أن محمد حسين سالم ’ مدير المدرسة إعتمد كشوف توزيع الإشراف يوم الحادث على خلاف الثابت بكشوف توزيع الإشراف التي أعدت في بداية العام الدراسي، وأهمل سعد حسن محمد – مدرس أول لغة فرنسية بالمدرسة في الإشراف عى فناء المدرسة يوم الحادث . وقام أحمد ماجد محمد – أخصائي نفسي بالمدرسة بتزوير محضر إثبات حالة يوم الحادث يتضمن بالمخالفة للحقيقة حدوث المشاجرة خارج المدرسة