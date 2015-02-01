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نيابة أول مدينة نصر تأمر بعرض شاب قتل والده على مستشفى الأمراض العقلية

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نيابة أول مدينة نصر تأمر بعرض شاب قتل والده على مستشفى الأمراض العقلية نيابة أول مدينة نصر تأمر بعرض شاب قتل والده على مستشفى الأمراض العقلية

النيابة

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب بعرض متهم قام بقتل والده العجوز وتقطيعه على مستشفى الامراض النفسية والعقلية لتوقيع الكشف الطبى عليه واعداد تقرير بحالته ، مع حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق ووضع حراسة امنية عليه
> وكشفت مناظرة النيابة لجثة القتيل انها عبارة عن اشلاء ومذبوحة وبها ما يزيد عن 30 طعنه ومقطعة الى اجزاء وتم وضعه فى اكياس قمامة .

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة اول مدينة نصر بلاغا من الأهالى بمنطقة عزبة الهجانة يفيد بمشاهدتهم لشاب في العقد الثاني من العمر ملابسه ملطخة بالدماء، ويبدو بصورة غير طبيعية.

على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين قيام المتهم بقتل والده وتقطعيه ووضعه داخل اكياس القمامة ،حيث ضبط اثناء جلوسة بجوار الجثة ،وبجواره سكين ملطخة بالدماء، وبسؤاله، رد قائلا “دبحته”، وأخذ يرددها، حيث تبين أنه مريض نفسي ، وبمناظرة اكياس القمامة تبين وجود جثة رجل عجوز بداخلها مقطعة .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت احالته الى النيابة التى تولت التحقيق.

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