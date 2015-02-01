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بالصور.. محافظ الأقصر يلتقى رئيس المؤتمر العام لليونسكو

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بالصور.. محافظ الأقصر يلتقى رئيس المؤتمر العام لليونسكو بالصور.. محافظ الأقصر يلتقى رئيس المؤتمر العام لليونسكو

محافظ الأقصر يلتقى رئيس المؤتمر العام لليونسكو

التقى اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، وهاو بنج، رئيس المؤتمر العام لليونسكو نائب وزير التعليم الصيني، والذى يرافقة وفدًا رفيع المستوى يضم عدداً من أعضاء منظمة اليونسكو، حيث زار قرية حسن فتحى بمركز القرنة غرب الأقصر لبحث كيفية تمويل هيئة اليونيسكو للحفاظ على القرية.

تناول اللقاء خطة تطوير الأقصر ، حيث شرح المحافظ تحويل الأقصر لمدينة خضراء بحلول عام 2020 ، وذلك بتركيب محطات الطاقة الشمسية ، وأيضاً مشروعات توظيف الشباب مثل المزارع الحيوانية والسمكية التى أقامها المحافظة فى مركز أرمنت .

ومن جانبة أبدى رئيس المؤتمر العام لليونسكو أنبهارة بالحضارة المصرية ، وخاصة وأنه يزور الأقصر لأول مرة ، ووعد ببذل مساعى لزيادة التدفقات السياحية من الصين للأقصر ، وأكد على أن الصينية تدعم موقف الحكومة المصرية فى جميع المجالات ، وتأكيداً لهذا الدعم فأن الوفد الصينى سيكون كبيراً فى المؤتمر الأقتصادى الذى تستضيفة .

وأستمرت زيارته علي مدار يومين ، حيث قام بجولة سياحية بين معالم الأقصر السياحية والأثرية ، فى معبدي الكرنك والأقصر، ومتحفي الأقصر والتحنيط بالبر الشرقي، ومعبد حتشبسوت ومقابر وادي الملوك بالبر الغربي، كما قام بنزهة نيلية ، ووعد بزيارة الأقصر مرات أخرى برفقة أسرتة .

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