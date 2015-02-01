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مقتل سائق اقتحم كمينًا أمنيًا في الجيزة

  • مصر
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اقتحم سائق ميكروباص، صباح الأحد، كمين شرطة بميدان الكيت كات في إمبابة بالجيزة، وصدم سيارات الشرطة، وفر هاربا، ووقعت مطاردة بين قوة الكمين والسائق حتى نهاية شارع الوحدة بإمبابة، وأطلق أحد الضباط النيران في الهواء لإجباره على التوقف، ثم أصابه بطلق ناري أسفر عن مقتله، متأثرا بإصابته داخل مستشفى الموظفين.

وقال مصدر مسؤول بمديرية أمن الجيزة إن الضابط أحيل للنيابة المختصة للتحقيق، ودلت التحريات الأولية على أن السائق لديه معلومات جنائية لدى أجهزة الأمن (ٍسابق اتهامه في قضايا جنائية)، وأن فريق التحقيق لم يعثر على أي ممنوعات داخل السيارة.

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